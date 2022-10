BIG FOE DID 💫

🇺🇸 @FTiafoe was at his scintillating best as he cruised to his first semi-final in Tokyo with a 6-0, 6-4 win over Kecmanovic!@rakutenopen | #RakutenOpen pic.twitter.com/jSNeAB3aXP



— ATP Tour (@atptour) October 7, 2022

Kyrgios coupé dans son élan

Et de quatre ! Après Estoril, Atlanta et l'US Open, Frances Tiafoe se retrouve dans le dernier carré d'un tournoi ATP pour la quatrième fois de la saison, du côté de Tokyo.Le n°19 mondial s'est montré solide durant cette partie, servant 6 aces (pour une seule double-faute) et 60% de premières balles, et sauvant les trois balles de break que s'est procuré le Serbe. Il a breaké Kecmanovic à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le premier set, puis d'entrée de deuxième manche et est parvenu à conserver son avance jusqu'au bout. Le voici dont en demi-finale, où il aura un très bon coup à jouer face au Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 120eme mondial, qui a battu Pedro Martinez 6-3, 6-0. Objectif pour Tiafoe : se qualifier pour la cinquième finale de sa carrière.Le match le plus attendu de ces quarts de finale était celui entre Nick Kyrgios et Taylor Fritz. Mais il n'a pas eu lieu. Le joueur australien, 20eme mondial, a en effet déclaré forfait une demi-heure avant le début de la rencontre, en raison d'une douleur au genou gauche. C'est la première fois depuis 2018 que Kyrgios jouait un tournoi au mois d'octobre, bien décidé à tenter jusqu'au bout de se qualifier pour le Masters de Turin en simple (il est 6eme à la Race en double avec Kokkinakis).C'est en revanche une bonne nouvelle pour Fritz, 10eme à la Race et plus que jamais dans le coup pour voir le Piémont.