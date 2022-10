ATP : Thiem veut se concentrer sur 2023

Dominic Thiem est lancé. Vers un retour au sommet. L'ancien numéro trois mondial a été freiné l'an passé, en raison d'une grave blessure à un poignet. Une blessure qui l'avait alors obligé à se tenir éloigné des courts ATP pendant de nombreux mois. Surtout, elle avait également entraîné sa dégringolade au niveau du classement ATP. Ces derniers mois, l'Autrichien a entrepris une remontée fantastique. Le voilà actuellement à la 113eme place mondiale et potentiellement à la 108eme, lors de la publication du futur classement ATP lundi prochain. Tout proche de réintégrer officiellement le Top 100. Mais une réintégration qui ne pourra pas se faire avant 2023. En effet, le vainqueur de l'édition 2020 de l'US Open a décidé de stopper sa saison 2022, suite à son élimination en huitièmes de finale du tournoi ATP de Vienne en Autriche contre le Russe Daniil Medvedev, 4eme joueur mondial et tête de numéro un, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h39 de jeu. L'Autrichien avait obtenu une invitation pour disputer les qualifications du Rolex Paris Masters, du côté de Bercy, soit l'ultime Masters 1000 de l'année, mais il a donc préféré renoncer.

"En 2023, je veux commencer comme une machine"

Le but étant désormais de se tourner vers 2023, pour celui qui pourrait bel et bien s'ouvrir directement les portes du tableau principal de l'Open d'Australie, du côté de Melbourne. Des ambitions partagées pas plus tard que ce jeudi, lors de sa conférence de presse, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Tennis Actu : "Nous avons décidé qu'à partir de maintenant, je vais me concentrer entièrement sur la préparation de l'année prochaine. Je sais que je finirai avec un classement d'environ 100, 101 ou 102, ce qui devrait suffire à me faire entrer dans le tableau principal de l'Open d'Australie, donc dans des situations normales, cela devrait être suffisant. En 2023, je veux commencer comme une machine, c'est mon seul objectif. En raison de la blessure au poignet que j'ai subie l'année dernière, je n'ai pas pu combiner les tournois de tennis avec un entraînement physique quotidien, mais je sais que c'est cette combinaison qui me mènera loin à l'avenir."