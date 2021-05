ATP : Thiem s'en prend à son tour à Paire, qui lui répond

Retour remarqué pour Dominic Thiem. Si l'Autrichien est attendu ce mardi sur un court de la Caja Magica pour son entrée en lice contre Marcos Giron au Masters 1000 de Madrid, l'actuel numéro 4 mondial n'a pas mâché ses mots lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais. « J'ai hâte de jouer à Paris où j'ai eu de très bons résultats ces cinq dernières années. Je veux me donner la meilleure opportunité de bien jouer là-bas, où les conditions sont les plus favorables pour moi et où j'ai beaucoup d'expérience », a notamment confié le vainqueur de l'US Open en 2020, qui a également expliqué vouloir arriver « dans la meilleure forme possible » à Roland-Garros (30 mai-13 juin). S'il a dans un premier temps rassuré sur son état physique et mental, Thiem a ensuite évoqué l'attitude de Benoit Paire, qui fait beaucoup jaser dans le monde du tennis.

@ThiemDomi i had to work to take some holidays 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ 🏄🏻‍♂️ happy to see you back on tour 🙌🏼 I don’t have any problems with what you said, everybody can think and act differently ✔️

« Si tu ne veux pas jouer, reste à la maison »

« Non, je ne comprends pas. Si tu ne veux pas jouer, reste à la maison. Si tu n'es pas motivé, personne ne t'oblige à jouer. Je crois que le mieux, c'est ce que j'ai fait moi : j'ai pris du temps, je me suis retiré de trois ou quatre tournois et, au bout d'un moment, la motivation revient. Une fois que tu arrives sur le terrain, tu dois être capable d'être compétitif, même si tu n'es pas à 100 %. Mais si tu n'as pas envie de jouer, prends des vacances », a déclaré l'Autrichien, qui a pour sa part reconnu avoir notamment eu du mal à rebondir après le gain de son premier Grand Chelem. « J'ai dû travailler pour prendre des vacances. Heureux de te voir revenir sur le circuit, a depuis réagi le Français, via son compte Twitter. Je n'ai aucun problème avec ce que tu as dit, tout le monde peut penser et agir différemment. » A noter que ce dernier est également attendu ce mardi pour son 1er tour à Madrid, contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili.