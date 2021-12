ATP : Thiem retarde son retour

Une année noire pour Thiem

En l’espace de quelques heures, le « Mubadala World Tennis Championship », qui se déroule de jeudi à samedi, avec notamment Rafael Nadal, Andy Murray et Andrey Rublev, a dû déplorer trois forfaits : Emma Raducanu (positive au covid), Casper Ruud (blessé) et Dominic Thiem, remplacés respectivement par Ons Jabeur, Dan Evans et Taylor Fritz pour cette exhibition. A l’instar de Rafael Nadal, l’Autrichien devait faire son retour à la compétition après une grave blessure, mais il ne s’estime pas assez prêt. «J’espère vraiment revenir au Mubadala World Tennis Championship dans le futur », écrit le n°15 mondial dans un communiqué.La saison du joueur de 28 ans a basculé à la fin du mois de juin, lorsqu’il a subi « un détachement de la gaine du côté cubital du poignet droit » contre Adrian Mannarino au tournoi sur gazon de Majorque. D'abord forfait pour Wimbledon, Thiem avait annoncé le 18 août qu'il mettait un terme à sa saison.L'Autrichien, éliminé d'entrée à Roland-Garros, avait notamment expliqué avoir subi un "burn-out" en raison des conditions particulières sur le circuit en période de pandémie (huis clos, isolement, tests à répétition...) et au trop-plein d'émotions faisant suite à sa victoire à l'US Open 2019. Le protégé de Nicolas Massu a réussi à limiter la casse en ne perdant "que" dix places au classement après avoir manqué la moitié de la saison. On devrait désormais le revoir à partir du 1er janvier pour l'ATP Cup, puis à l'Open d'Australie.