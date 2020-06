ATP : Thiem enchaîne en Autriche

Dominic Thiem continue d'écumer les tournois exhibition. Après avoir participé au très décrié Adria Tour de Novak Djokovic en Serbie, puis intégré ce week-end l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou (où il a notamment été vaincu par Richard Gasquet), le n°3 mondial a poursuivi son Pro Series en Autriche sur terre battue, une compétition qui avait relancé son activité dès le 27 mai. Jeudi, il s'est imposé en deux manches face à Dennis Novak (7-6, 6-4), le n°2 de son pays qui pointe à la 85eme place mondiale.

Son plus gros test sur un format classique

Sur un format classique de deux sets et six jeux gagnants, ce qui n'était le cas ni à l'Adria Tour ni à l'UTS, il s'agissait du plus gros test de Dominic Thiem depuis sa reprise il y a près d'un mois. Auparavant, tous ses autres adversaires autrichiens étaient en effet classés au-delà de la 100eme place mondiale. Dont une défaite le 8 juin, pour son quatrième match, contre Sebastian Ofner - 163eme à l'ATP - en trois sets (7-6, 6-7, 6-4). En prenant en compte l'Adria Tour et l'UTS, le bilan global de Dominic Thiem depuis son retour est de quatorze victoires et deux défaites.