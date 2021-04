ATP / Thiem : « En préparant cette saison, je suis tombé dans un trou »

Dominic Thiem avait visiblement besoin de se confier. Ce lundi, dans un long entretien accordé au média autrichien Der Standard, l'Autrichien est notamment revenu sur son début d'année 2021 bien compliqué pour lui. En seulement neuf rencontres déjà disputées, le tennisman présente un bilan de cinq victoires pour également quatre défaites. Un bilan pas vraiment adéquate avec son statut de numéro 4 mondial. Absent des courts depuis un petit peu plus d'un mois, l'ancien numéro trois mondial soigne actuellement une blessure à un genou. Cette dernière a ainsi entraîné son forfait aux tournois de Miami aux Etats-Unis, Monte-Carlo à Monaco mais également Belgrade en Serbie.

« Maintenant il s'agit du genou gauche »

Dans cette interview, Thiem donne donc de ses nouvelles, dans des propos rapportés par Sport 24 : « Ce sont des petits problèmes, maintenant il s'agit du genou gauche. L'an dernier, pendant le premier confinement, j'avais eu la même chose au genou droit. C'est un pli congénital dans les genoux, qui se manifeste de temps en temps. Cela prend quelques semaines avant que la douleur ne parte. Si j'étais allé à Belgrade avec mes douleurs au genou, j'aurais à nouveau perdu au premier tour. Et alors tu te retrouves dans un engrenage négatif. C'est ce qu'il faut que j'évite. C'est pour ça que je préfère rester à la maison. Je ne suis pas le premier ni le dernier qui gère ça de cette manière. »

« Je pense que la pandémie s'ajoute juste à tout le reste »

Des problèmes qui semblent être arrivés après son sacre à l'US Open en 2020 : « Après ce titre, j'étais dans un état d'euphorie, les résultats m'ont permis d'aller en finale du Masters de Londres. Mais en préparant cette saison, je suis tombé dans un trou. J'ai poursuivi mon grand rêve pendant 15 ans, sans regarder à gauche ou à droite. Je pense que la pandémie s'ajoute juste à tout le reste. Si j'avais gagné l'US Open dans un contexte normal l'an dernier, tout aurait continué normalement, et je serais probablement dans l'état où je me trouve actuellement. Quand on poursuit toute sa vie son grand objectif, qu'on lui subordonne tout le reste et qu'on atteint ensuite cet objectif, tout change pendant un moment. Le problème avec le tennis, c'est que c'est très mouvementé et que ça continue semaine après semaine. »