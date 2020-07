ATP : Thiem adoubé par Edberg

Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se rapprochent de la fin de leurs carrières respectives, la course à leur succession ne fait que commencer. Numéro 1 mondial au classement ATP au début des années 1990, Stefan Edberg a déjà un avis bien tranché sur le sujet. Pour le Suédois, un nom se détache nettement pour prendre la suite du « Big Three » dans les années à venir. « Dominic Thiem est le plus proche, il a failli remporter l’Open d’Australie cette saison, assure l’ancienne gloire du tennis suédois dans un entretien accordé au site SportKlub. Dans le même temps, Alexander Zverev a un grand potentiel. Il a perdu un peu mais il n’a pas besoin de grand-chose pour revenir. Stefanos Tsitsipas frappe également à la porte. Je pourrais ajouter quelques noms mais pour moi, Dominic Thiem est le meilleur de cette génération en ce moment. » Battu par Rafael Nadal lors de la finale des deux dernières éditions de Roland-Garros, l’Autrichien a chuté de haute lutte à Melbourne en début de saison et pourrait être une force qui compte lors du prochain US Open, qui pourrait être disputé en l’absence des trois leaders du tennis mondial.