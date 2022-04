ATP : Thiem à Belgrade avec l'envie de lancer sa saison

L’heure du retour a sonné pour Dominic Thiem. Absent du circuit principal ATP depuis son abandon face à Adrian Mannarino en huitièmes de finale du tournoi de Majorque en juin dernier, l’ancien numéro 3 mondial voit la sortie du tunnel. Touché au poignet droit, l’Autrichien avait espéré revenir plus tôt cette saison, à Cordoba, mais avait préféré retarder l’échéance. Après un galop d’essai perdu face à l’Argentin Pedro Cachin à l’occasion du tournoi Challenger de Marbella à la fin du mois de mars, c’est ce mardi sur la terre battue de Belgrade que l’Autrichien va retrouver la scène du circuit ATP. Toutefois, ce n’est pas l’occasion pour lui de se bercer d’illusions. « J’ai confiance dans mes chances et je sais qu’il est vital de se battre pour chaque point et de récupérer après tant de temps de repos, a confié Dominic Thiem au media serbe B92. Il va me falloir quelques semaines pour revenir à mon meilleur niveau, mais cet événement marque le début de ma saison. »

Thiem : « Je veux jouer chaque semaine avant Roland-Garros »

Pour son premier match sur le circuit principal en dix mois, Dominic Thiem va retrouver ce mardi John Millman. Une première sortie qui devrait être suivie de plusieurs autres sur le chemin menant à la deuxième levée du Grand Chelem, qui démarre le 22 mai prochain. « Je veux jouer chaque semaine avant Roland-Garros car ce tournoi est particulièrement important pour moi, même si je sais qu’il sera presque impossible de lutter pour le titre, a déclaré le natif de Wiener Neustadt concernant ses ambitions pour son tant attendu retour. Je n’ai pas de grandes attentes, mais j’ai l’intention de me battre et de jouer autant de matchs que possible, de me tester contre des adversaires coriaces. » Pour cela, en cas de réussite face à John Millman, Dominic Thiem pourrait retrouver Richard Gasquet avant un potentiel quart de finale face à un certain Novak Djokovic.