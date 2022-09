ATP - Tel Aviv : Rinderknech s'offre Schwartzman et file en quarts de finale

Il a tenu jusqu'au bout. Ce jeudi, le Français Arthur Rinderknech, 58eme joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Tel Aviv en Israël, sur dur, après sa victoire contre l'Argentin Diego Schwartzman, 17eme joueur mondial et tête de série n°3, en trois manches (6-3, 2-6, 7-6 (7)) et 2h38 de jeu. Dans la première manche, le Français s'est procuré une balle de break d'entrée, avant, à 3-2, de s'y reprendre à deux fois pour prendre le service de son adversaire du jour. Avec cet avantage en poche, le Tricolore a ensuite conclu, pour empocher cette première manche, à sa deuxième opportunité (6-3).

Schwartzman a eu une balle de match

Dans la deuxième manche, à 2-1, l'Argentin s'est alors procuré quatre premières balles de break, avant, dans la foulée, de faire le break, au bout d'un total de six possibilités. Après avoir dû sauver deux balles de débreak dans la foulée, Diego Schwartzman a ensuite conclu sur le service de son concurrent. Un double-break blanc et une égalisation à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, après avoir été breaké d'entrée, Arthur Rinderknech a ensuite débreaké dans la foulée. Les deux joueurs se sont rendu coup pour coup jusqu'à disputer un tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré. Le mieux classé des deux a obtenu une balle de match, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième du Français (7-6 (7)).