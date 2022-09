ATP - Tel Aviv : Première demie pour Lestienne !

The biggest win of his career! 👊

Et maintenant, Cilic !

Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, voici Constant Lestienne virtuellement n°4 français ! L'Amiénois de 30 ans, qui a réussi une superbe saison sur le circuit Challenger (trois victoires, deux finales), ce qui lui a permis de passer de la 227eme à la 68eme place mondiale entre janvier et septembre, brille désormais sur le circuit principal. Il y a seulement dix jours, le joueur de 30 ans ne comptait qu'une seul victoire sur le circuit ATP, avant de se rendre à San Diego. En Californie, il a disputé le premier quart de finale de sa carrière (défaite contre Evans), et cette semaine à Tel Aviv, le voici en demi-finale pour la première fois !. Et le n°68 mondial l'a emporté face au n°34, sur le score de 6-7, 6-3, 7-6 après une bataille de de 2h28.Dans le premier set, aucun joueur ne s'est procuré de balle de break, et Cressy a finalement fait la différence en remportant le jeu décisif 7-4. Dans le deuxième, Lestienne a sauvé deux balles de break à 2-2, mais c'est lui qui a fini par prendre le service adverse sur sa première occasion, pour mener 5-3, avant de conclure sur le jeu suivant.. Le voici donc dans le dernier carré et virtuellement 61eme mondial. Au prochain tour, il affrontera pour la première fois de sa carrière Marin Cilic (33 ans, 16eme), qui n'a pas joué ce vendredi car Liam Broady a déclaré forfait, pour une raison non communiquée.