ATP - Tel Aviv : Lestienne s'offre son deuxième quart en deux semaines !

Sept ans de carrière sans disputer le moindre quart de finale sur le circuit ATP, et soudainement deux quarts en deux semaines ! A 30 ans, Constant Lestienne est actuellement dans la forme de sa vie, et après avoir brillé sur le circuit Challenger, ce qui lui a permis de grimper dans le classement (il est entré dans le Top 100 le 1er août) et d'entrer directement dans les tableaux principaux de tournois ATP 250, le natif d'Amiens enchaîne les performances. Quart de finaliste pour la première fois de sa carrière la semaine passée à San Diego (défaite contre Dan Evans), il a fait un long voyage pour disputer le tournoi de Tel Aviv, et le voici de nouveau en quarts de finale !Breaké d'entrée de match puis mené 4-2, Lestienne est parvenu à enchaîner quatre jeux, en ne perdant que cinq points, pour empocher le premier set. Scénario presque identique dans le deuxième, où il a encore fini très fort en remportant les quatre derniers jeux à partir de 2-2, pour valider son billet pour les quarts. Un quart où il sera opposé à la tête de série n°4, Maxime Cressy, qu'il avait battu en 2019 dans un Challenger sur terre battue. Mais c'était une autre époque pour les deux joueurs, désormais bien installés dans le Top 100.Dans la même partie de tableau, la tête de série n°5, Botic van de Zandschulp, a pris la porte face à Liam Broady. Le Britannique l'a emporté 6-4, 4-6, 6-3 en 2h41 dans un match à cinq breaks et sera opposé à Marin Cilic pour une place en demies.