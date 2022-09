ATP - Tel Aviv : Grenier tombe d'entrée

Il a fait son entrée dans le Top 100 de l'ATP le 12 septembre grâce à son deuxième tour à l'US Open, qu'il avait atteint en étant pourtant lucky-loser. Hugo Grenier (26 ans) a ensuite enchaîné avec une victoire au Challenger de Cassis et un huitième de finale au Challenger de Rennes, et le n°97 mondial était de retour cette semaine sur le circuit ATP, du côté de Tel Aviv, et il s'est incliné au premier tour.Le n°104 mondial a servi 10 aces, et Grenier n'a pu lui prendre son service qu'à deux reprises, à 1-1 et 5-3 dans le premier set. Mais Safiullin a ensuite haussé son niveau de jeu, sauvant les deux balles de break que son adversaire s'est procuré. Il lui a pris son service à 3-3 dans le deuxième set, et à 0-0 et 3-1 dans le troisième, pour aller décrocher sa première victoire depuis le 14 août. Le Russe sera opposé à son compatriote Karatsev ou à l'Argentin Etcheverry au tour suivant.