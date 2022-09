ATP - Tel Aviv : Djokovic se sort du piège tendu par Pospisil

Nole marches on! 👊

Top seed 🇷🇸 @DjokerNole battles past Pospisil 7-6(5), 6-3 to set up a semi-final clash with Safiullin at the @telavivopen 🔜#TelAvivOpen pic.twitter.com/D0118fsRyl



— ATP Tour (@atptour) September 30, 2022

Djokovic a su répondre à Pospisil

Novak Djokovic continue sa montée en puissance. Après un retour sur les courts le week-end passé à l’occasion de la Laver Cup, le Serbe a poursuivi son parcours à Tel Aviv avec une qualification pour les demi-finales aux dépens de Vasek Pospisil. Le Canadien, 149eme joueur mondial, a posé bien des problèmes à celui qui est redescendu au septième rang et qui dispute cette semaine son premier tournoi depuis son sacre à Wimbledon. En effet, la première manche a vu les deux joueurs tenir fermement leur service, avec le seul septième jeu qui a été véritablement accroché mais sans que la moindre balle de break soit à signaler. En conséquence, c’est un jeu décisif qui est venu les départager. Novak Djokovic a donné le ton en remportant les quatre premiers échanges mais Vasek Pospisil a su lui répondre pour recoller à cinq points partout. Toutefois, le Serbe a serré le jeu et, à sa première balle de set, mis un terme à ce tiebreak.La deuxième manche a débuté sur un tout autre rythme. En effet, la première balle de break a été jouée dès le premier jeu en faveur de Vasek Pospisil. Toutefois, le Canadien n’a pas su la convertir et aurait pu s’en mordre les doigts. Dans la foulée, Novak Djokovic n’a pas tremblé afin de breaker puis de mener trois jeux à rien. C’est alors que le 149eme mondial a répliqué pour revenir immédiatement dans le match à trois jeux partout. Mais ce deuxième set a été l’objet de séries de trois jeux remportés consécutivement et Novak Djokovic a poursuivi sur le même thème. Après avoir tenu son service puis pris celui de Vasek Pospisil, la tête de série numéro 1 a saisi l’opportunité de mettre un terme à la rencontre sur son service, convertissant sa première balle de match (7-6, 6-3 en 1h54’). Un succès, le neuvième de suite sur le circuit ATP, qui lui permet de rejoindre Roman Safiullin, tombeur d’Arthur Rinderknech plus tôt dans la journée, dans le dernier carré à Tel Aviv.