ATP - Tel Aviv : Djokovic se qualifie aisément en quarts de finale

Il n'a pas eu à forcer son talent. Ce jeudi, le Serbe Novak Djokovic, 7eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°1, s'est aisément qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Tel Aviv en Israël, sur dur, après son succès contre l'Espagnol Pablo Andujar, 115eme joueur mondial, en deux manches (6-0, 6-3) et 1h27 de jeu. Dans la première manche, le Serbe a donc infligé une roue de bicyclette à son adversaire du jour. Un premier break, puis un deuxième à sa deuxième opportunité et Novak Djokovic a ensuite conclu, même s'il s'est repris à trois fois pour cela (6-0). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le mieux classé des deux a bien tenté de récidiver.

Djokovic de retour après son titre à Wimbledon

Mais, dans un premier jeu de service à rallonge, l'Espagnol a fini par sauver sa peau et inscrire son premier jeu du match et après avoir sauvé quatre balles de break. Un break qui est finalement arrivé au meilleur des moments pour le 7eme joueur mondial, soit à 4-3. Dans la foulée, la tête de série n°1 a mis un point final à cette rencontre, au bout de sa troisième balle de match (6-3). Le Serbe effectue son grand retour sur le circuit ATP, suite à son titre acquis du côté de Wimbledon au mois de juillet dernier. Novak Djokovic n'avait notamment pas pu participer à l'US Open, mais était présent à la Laver Cup le week-end dernier. A Tel Aviv, son prochain adversaire sera le Canadien Vasek Pospisil, 149eme joueur mondial et lucky loser.