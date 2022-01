ATP - Sydney : Karatsev et Evans au rendez-vous, pas Fognini

Les huit têtes de série du tournoi ATP de Sydney étaient au rendez-vous des huitièmes de finale, et elles seront au moins cinq en quarts de finale jeudi. A commencer par la n°1, Aslan Karatsev, qui a éliminé le Serbe Miomir Kecmanovic 7-5, 6-4 en 1h36 après avoir pourtant été mené 5-2 dans le premier set. Le Russe a servi 6 aces et n'a finalement été breaké qu'une seule fois. Il sera opposé au tour suivant à Lorenzo Sonego (n°5), tombeur du jeune Argentin Sebastian Baez : 6-2, 6-3 en 1h20, en servant 6 aces et sans avoir la moindre balle de break à défendre. Dan Evans, tête de série n°3, a quant à lui disposé de Pedro Martinez en deux sets également (6-2, 6-3 en 1h24) sans avoir de balle de break à défendre non plus.

Fognini seul absent

Dans la partie basse du tableau, Reilly Opelka a fait respecter la logique en éliminant l'invité australien Jordan Thompson : 6-3, 6-2 en 1h18 avec 10 aces au compteur et une unique balle de break à défendre (et sauvée) au moment où il servait pour le match. David Goffin (n°8) poursuit également sa route après sa victoire sur le lucky-loser américain Denis Kudla : 6-2, 6-3 en 1h21 en servant 8 aces et sauvant la seule balle de break que s'est procuré son adversaire. L'unique surprise de la journée est venue de l'élimination de la tête de série n°7 Fabio Fognini, tombé contre l'Américain Brandon Nakashima en deux tie-breaks et 1h58 (9-7 puis 8-6) dans un match à quatre breaks.



SYDNEY (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 568€)

Tenant du titre (en 2019) : Alex De Minaur (AUS)



Huitièmes de finale

Karatsev (RUS, n°1) bat Kecmanovic (SER) : 7-5, 6-4

Sonego (ITA, n°5) bat Baez (ARG) : 6-2, 6-3

Evans (GBR, n°3) bat Martinez (ESP) : 6-2, 6-3

Cressy (USA) - Lajovic (SER, n°6) : reporté à jeudi en raison de la pluie



Nakashima (USA) bat Fognini (ITA, n°7) : 7-6 (7), 7-6 (6)

Opelka (USA, n°4) bat Thompson (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Goffin (BEL, n°8) bat Kudla (USA, LL) : 6-2, 6-3

Murray (GBR, WC) - Basilashvili (GEO, n°2)



1er tour

Karatsev (RUS, n°1) - Bye

Kecmanovic (SER) bat Travaglia (ITA, LL) : 6-2, 6-3

Baez (ARG) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)

Sonego (ITA, n°5) bat Gaston (FRA) : 3-6, 6-3, 7-5



Evans (GBR, n°3) - Bye

Martinez (ESP) bat Popyrin (RUS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 7-5

Lajovic (SER, n°6) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-6 (5), 6-4



Fognini (ITA, n°7) bat Altmaier (ALL, LL) : 6-3, 7-5

Nakashima (USA) bat Vesely (RTC, Q) : 7-6 (2), 7-6 (0)

Thompson (AUS, WC) bat Giron (USA) : 6-4, 6-2

Opelka (USA, n°4) - Bye



Goffin (BEL, n°8) bat Bagnis (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Kudla (USA, LL) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Durasovic (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Basilashvili (GEO, n°2) - Bye