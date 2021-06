ATP - Stuttgart : Hurkacz n'y arrive plus

Rien ne va plus pour Hubert Hurkacz ! Depuis sa victoire surprise au Masters 1000 de Miami, le Polonais n'a remporté qu'un seul match, à Monte-Carlo. Le n°20 mondial a vécu une saison sur terre battue cauchemardesque, avec des éliminations au premier tour à Madrid, Rome et Roland-Garros, et cela ne s'est pas mieux passé pour sa rentrée sur gazon avec une défaite contre le 335eme mondial, Dominic Stricker, en huitièmes de finale à Stuttgart. Le Suisse de bientôt 19 ans, vainqueur de Roland-Garros juniors l'an passé et invité par les organisateurs du tournoi allemand, s'est imposé en deux tie-breaks en 1h48 : 7-5 puis 7-5. Hurkacz a manqué une balle de premier set à 6-5, après une manche sans break, et s'est finalement incliné au jeu décisif. Dans le deuxième, les deux joueurs se sont breakés mutuellement dans les deux premiers jeux, puis ils ont tenu leur service jusqu'au tie-break, remporté une nouvelle fois par le Suisse, qui défiera Sam Querrey en quarts.



STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 618 735€)

Tenant du titre (en 2019) : Matteo Berrettini (ITA)



Huitièmes de finale

Shapovalov (CAN, n°1) - Lopez (ESP)

Cilic (CRO) - Basilashvili (GEO, n°5)

De Minaur (AUS, n°4) - Thompson (AUS)

Rodionov (AUT, WC) - Gojowczyk (ALL, Q)



Humbert (FRA, n°6) - Hanfmann (ALL, WC)

Harris (AFS) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)

Querrey (USA) bat Duckworth (AUS, Q) : 6-4, 7-6 (7)

Stricker (SUI, WC) bat Hurkacz (POL, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)



1er tour

Shapovalov (CAN, n°1) - Bye

Lopez (ESP) bat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4

Cilic (CRO) bat Molleker (ALL, WC) : 7-5, 6-3

Basilashvili (GEO, n°5) bat Brown (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Thompson (AUS) bat Pella (ARG) : 6-3, 6-4

Rodionov (AUT, WC) bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-3, 6-2

Gojowczyk (ALL, Q) bat Ivashka (BIE, LL) : 5-7, 6-4, 6-2



Humbert (FRA, n°6) bat Fucsovics (HON) : 6-3, 6-1

Hanfmann (ALL, WC) bat Chardy (FRA) : 6-4, 6-4

Harris (AFS) bat Simon (FRA) : 6-4, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Duckworth (AUS, Q) bat Mannarino (FRA, n°7) : 6-3, 6-2

Querrey (USA) bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-4, 6-1

Stricker (SUI, WC) bat Albot (MOL, Q) : 7-6 (4), 7-6 (5)

Hurkacz (POL, n°2) - Bye