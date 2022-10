ATP - Stockholm : Tsitsipas une nouvelle fois en finale

Still undefeated in Stockholm 😉

Tsitsipas à sa main

Stefanos Tsitsipas poursuit sur sa lancée. Trois semaines après s’être incliné en finale à Astana face à Novak Djokovic, le Grec jouera ce dimanche le titre à Stockholm, qu’il a déjà remporté en 2018. Pour cela, la tête de série numéro 1 du tournoi suédois a pris le meilleur sur Emil Ruusuvuori sans forcer son talent. Stefanos Tsitsipas n’a pas perdu de temps et, après avoir manqué deux balles de break dès le premier jeu, a pris le service du Finlandais dès son deuxième passage au service. Toutefois, le 52eme mondial a eu de la ressource et a immédiatement répliqué pour recoller à deux jeux partout. Son total de jeux remportés n’a alors plus bougé. En effet, le numéro 5 mondial a pris l’ascendant dans l’échange et remporté pas moins de quatre jeux consécutivement. Dès la première occasion de conclure la première manche, Stefanos Tsitsipas a pu convertir l’avantage pris au tableau d’affichage.Le Grec s’est ensuite montré chirurgical dans une deuxième manche durant laquelle il n’a jamais été mis en danger. En effet, Emil Ruusuvuori n’a pas eu la moindre balle de break à se mettre sous la dent et a été dans l’incapacité de se défendre quand la tête de série numéro 1 du tournoi a été en position de prendre son service. Convertissant ses deux balles de break, Stefanos Tsitsipas s’est aisément détaché au score et n’a pas tremblé au moment de conclure la rencontre. La deuxième balle de match a été la bonne pour le numéro 5 mondial (6-2, 6-2 en 1h15’), qui défiera pour le titre Holger Rune. Le Danois, qui bénéficie des conseils de Patrick Mouratoglou pour cette fin de saison, a su se reprendre après avoir concédé le premier set à Alex de Minaur. Egalisant à un set partout au jeu décisif, le 27eme mondial a fait la différence au tout dernier moment pour assurer sa qualification en finale (4-6, 7-6, 7-5 en 2h52’).