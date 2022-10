ATP - Stockholm : Tsitsipas s’arrache, Norrie prend de précieux points

Norrie engrange, Shapovalov peut toujours croire au miracle

D'ores et déjà qualifié pour le Masters de Turin, Stefanos Tsitsipas a tout de même fait le déplacement à Stockholm, pour y disputer l'ATP 250 dont il est la tête de série n°1. Et pour son premier match depuis sa défaite en finale à Astana contre Novak Djokovic il y a dix jours,Face au Parisien de naissance, 33eme mondial, capable du meilleur comme du pire au service (11 aces, 5 doubles-fautes lors de ce match), Tsitsipas a été le premier à perdre sa mise en jeu, à 2-2 dans le premier set. Mais il a égalisé à 4-4 puis a empoché le tie-break assez facilement. Dans le deuxième set, aucun des deux joueurs n'a eu la moindre balle de break à défendre, et c'est le jeu décisif qui les a départagés. Un tie-break incroyable, où le Grec s'est procuré quatre balles de match à 6-5, 8-7, 10-9 et 12-11 mais les a manquées, et a sauvé trois balles de set à 6-7, 8-9 et 10-11. Finalement, à 13-12 sur sa mise en jeu, il enfin réussi à conclure, et le voici donc en huitièmes face à Mikael Ymer ou Tommy Paul !Tête de série n°2 en Suède, Cameron Norrie est en quête de points précieux pour le Masters, et le 12eme de la Race s’est arraché pour rallier les quarts de finale, au détriment d’Aslan Karatsev. Le Britannique l’a emporté 6-7, 6-3, 6-4 après un combat de 3h01, où il a manqué une balle de set à 6-5 dans le tie-break du premier set (perdu 10-8) avant de remporter les deux manches suivantes en remontant un break de retard à chaque fois. Denis Shapovalov, 18eme à la Race, rêve également de Turin, même s’il faudra un petit miracle, etHolger Rune, tête de série n°7 et nouveau protégé de Patrick Mouratoglou, s’est quant à lui qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant Cristian Garin en deux sets (7-6, 6-1) et il affrontera Norrie pour une place en quarts.