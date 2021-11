ATP - Stockholm : Tiafoe dans la douleur

STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Elias Ymer a donné du fil à retordre à Frances Tiafoe. Difficile entrée en matière à Stockholm pour l'Américain qui avait atteint la finale du tournoi de Vienne une semaine plus tôt.Tiafoe, qui avait uniquement buté sur Alexander Zverev en Autriche mais avait bu la tasse d'entrée dans la foulée sur les courts de l'AccorArena face à son compatriote Marcos Giron, a fait d'entrée la différence dans le premier set, sans jamais laisser son adversaire revenir à sa hauteur. En revanche, dans la deuxième manche de ce match qui a donné lieu à un challenge assez unique en son genre demandé par le moins bien classé des deux joueurs, la tête de série numéro 8 n'a jamais réussi à décramponner le grand-frère de Mikael Ymer et il a fallu un jeu décisif pour départager les deux hommes. Beaucoup plus expérimenté, Tiafoe s'est tout de suite détaché face au jeune joueur suédois d'origine éthiopienne. Une large avance irrémédiable pour Ymer, battu 7 points à 2 dans ce tie-break. Il n'a pas à rougir pour autant de sa défaite. Son vainqueur, quant à lui, croisera la route de l'Espagnol Martinez ou du Finlandais Ruusuvuori au deuxième tour.- ByeMurray (GBR, WC) - Durasovic (NOR, Q)bat Borg (SUE, WC) : 6-4, 6-2Gerasimov (BIE, LL) - Fritz (USA, n°5)- Byebat McDonald (USA) : 6-3, 3-6, 7-5Martinez (ESP) - Ruusuvuori (FIN)bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-4, 7-6 (2)Bublik (KAZ, n°6) -bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (5), 6-4, 7-5bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 6-4- Byebat: 6-4, 6-0Van de Zandschulp (PBS) - Serdarusic (CRO, LL)bat Istomin (OUZ, Q) : 6-4, 6-2- Bye