ATP - Stockholm : Rune remporte le titre aux dépens de Tsitsipas

Rune n’a jamais perdu son calme

L’apport de Patrick Mouratoglou est bien visible pour Holger Rune. Alors qu’il a ouvert son palmarès en avril dernier sur la terre battue de Munich et a manqué de doubler la mise il y a un mois à peine à Sofia, le Danois s’est adjugé ce dimanche le tournoi ATP de Stockholm aux dépens de la tête de série numéro 1 Stefanos Tsitsipas. Une rencontre que le 27eme mondial a su prendre par le bon bout. En effet, dès le deuxième jeu de service du Grec, Holger Rune a converti sa deuxième occasion de break afin de mener confortablement trois jeux à un. Absolument jamais mis en difficulté sur sa mise en jeu, le Danois a pu dérouler son plan et attendre le moment de servir pour le gain du premier set. La première opportunité s’est avérée être la bonne pour la tête de série numéro 7 dans la capitale suédoise alors que cette finale avait démarré 40 minutes auparavant.L’entame de la deuxième manche a été une copie-carbone de la première. En effet, lors du deuxième jeu de service de Stefanos Tsitsipas, Holger Rune est parvenu à faire le break. Cette fois, c’est dès la première occasion que le 27eme joueur mondial a pris l’engagement du numéro 5 au classement ATP. Le double break a ensuite été à la portée du Danois mais les deux opportunités de creuser l’écart dans les cinquième et septième jeux n’ont pas pu être converties. Entre temps, le natif de Gentofte a dû juguler un sursaut d’orgueil de Stefanos Tsitsipas. Le Grec a obtenu sa première et seule balle de break de la rencontre… sans parvenir à en faire quoi que ce soit. Après ce moment de tension, Holger Rune a repris sa marche en avant comme si de rien n’était. La première balle de match a été décisive pour le Danois (6-4, 6-4 en 1h35’), qui remporte ainsi un deuxième titre en carrière, succès qui va lui permettre de remonter dans la hiérarchie mondiale. Trois semaines après le revers concédé à Astana face à Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas a concédé sa cinquième défaite en sept finales cette saison.