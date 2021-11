ATP - Stockholm : Rinderknech profite de l'abandon de Bublik

Avant de rejoindre l'équipe de France pour disputer la phase finale de la Coupe Davis, à partir du 25 novembre à Innsbruck, Arthur Rinderknech espère aller le plus loin possible dans le dernier tournoi ATP de la saison. Et le Français de 26 ans, qui étrenne cette semaine le meilleur classement de sa carrière à Stockholm (60eme), a bénéficié d'un petit coup de pouce du destin pour son entrée en lice en Suède, avec l'abandon de son adversaire Alexander Bublik (36eme). Le Kazakh, tête de série n°6, a jeté l'éponge pour une raison encore inconnue alors qu'il était mené 6-1, 2-0 après 36 minutes de jeu. Rinderknech avait réussi à le breaker à quatre reprises, profitant notamment des six doubles-fautes de son adversaire, et s'acheminait donc vers une victoire tranquille, mais elle est arrivée plus tôt que prévu. Le Varois formé aux Etats-Unis aura un bon coup à jouer en huitièmes de finale face au lucky-loser slovaque Josef Kovalik, 135eme mondial. Le survêtement de l'équipe de France de Coupe Davis peut bien attendre quelques jours de plus... Demi-finaliste à Saint-Pétersbourg, le Néerlandais Botic van de Zandschulp a démarré son parcours par un succès loin d’être simple face à un autre lucky-loser, le Croate Nino Serdarusic. Ce dernier, qui a bénéficié du forfait de Jordan Thompson pour entrer dans le tableau principal, s’est bien battu mais a dû s’incliner en deux jeux décisifs (7-6, 7-6 en 2h23’). Botic van de Zandschulp retrouvera en huitièmes de finale la tête de série numéro 7 Marton Fucsovics, tombeur d’Adrian Mannarino pour son entrée en lice.



STOCKHOLM (Suède, ATP 250, dur intérieur, 711 275€)

Tenant du titre (2019) : Denis Shapovalov (CAN)



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Murray (GBR, WC) - Durasovic (NOR, Q)

Paul (USA) bat Borg (SUE, WC) : 6-4, 6-2

Gerasimov (BIE, LL) - Fritz (USA, n°5)



Evans (GBR, n°4) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat McDonald (USA) : 6-3, 3-6, 7-5

Martinez (ESP) - Ruusuvuori (FIN)

Tiafoe (USA, n°8) bat E.Ymer (SUE, WC) : 6-4, 7-6 (2)



Rinderknech (FRA) bat Bublik (KAZ, n°6) : 6-1, 2-0 abandon

Kovalik (SLQ, LL) bat Gojowczyk (ALL) : 6-7 (5), 6-4, 7-5

Vavassori (ITA, Q) bat Kotov (RUS, Q) : 6-3, 6-4

Shapovalov (CAN, n°3) - Bye



Fucsovics (CAN, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-0

Van de Zandschulp (PBS) bat Serdarusic (CRO, LL) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Krajinovic (SER) bat Istomin (OUZ, Q) : 6-4, 6-2

Auger-Aliassime (CAN, n°2) - Bye