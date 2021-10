ATP - Sofia : Première finale de la saison pour Gaël Monfils

Gaël Monfils garde ses bonnes habitudes. S’il a calé en demi-finales à Metz, le Tricolore est allé chercher à Sofia sa première finale en 2021 aux dépens de Marcos Giron. L’Américain a frappé le premier dans cette rencontre. En effet, le 67eme mondial est allé chercher le break dans le cinquième jeu mais Gaël Monfils, tête de série numéro 2 a su réagir. S’il a manqué deux occasions de débreak dans la foulée, le Parisien est parvenu à ses fins sur le jeu de service suivant de l’Américain pour égaliser à quatre jeux partout. Alors que Marcos Giron a servi pour emmener son adversaire au jeu décisif, Gaël Monfils a haussé le ton et, à sa troisième opportunité, a remporté le premier set sur le service de son adversaire. A partir de là, le 20eme joueur mondial s’est irrémédiablement détaché dans cette demi-finale. Marcos Giron n’est parvenu à remporter qu’un seul point sur le service du Parisien et a été totalement dépassé sur son propre service. Convertissant trois de ses quatre balles de break, Gaël Monfils n’a tout simplement pas concédé le moindre jeu dans ce deuxième set à sens unique et a conclu le match sur le service de l’Américain (7-5, 6-0 en 1h05’). Pour la 17eme saison consécutive, le Parisien disputera une finale avec l’opportunité d’ajouter un onzième titre à son palmarès.



SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



Demi-finales

Sinner (ITA, n°1) - Krajinovic (SER, n°5)

Monfils (FRA, n°2) bat Giron (USA) : 7-5, 6-0



Quarts de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (4), 6-4

Krajinovic (SER, n°5) bat Majchrzak (POL, LL) : 6-3, 4-6, 6-3

Giron (USA) bat Millman (AUS, n°8) : 6-4, 6-2

Monfils (FRA, n°2) bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 7-6 (3)

Duckworth (AUS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-4

Majchrzak (POL, LL) bat Kuzmanov (BUL, WC) : 7-5, 6-1

Krajinovic (SER, n°5) bat Djere (SER) : 6-3, 6-0



Millman (AUS, n°8) bat Marchenko (UKR, Q) : 5-7, 7-6 (0), 6-3

Giron (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (2)

Mager (ITA) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°2) bat Ivashka (BIE) : forfait



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Pospisil (CAN) : 5-7, 7-6 (8), 6-3

Duckworth (AUS) bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-4

Paire (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 6-4, 7-5



Majchrzak (POL, LL) - Bye

Kuzmanov (BUL, WC) bat Musetti (ITA) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3

Djere (SER) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (5), 6-3

Krajinovic (SER, n°5) bat Lazarov (BUL, WC) : 6-0, 6-3



Millman (AUS, n°8) bat M.Ymer (SUE) : 6-2, 6-4

Marchenko (UKR, Q) bat Seppi (ITA, Q) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Munar (ESP) : 6-7 (2), 6-1, 6-4

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Mager (ITA) bat Mannarino (FRA, n°6) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Andreev (BUL, WC) : 7-6 (7), 6-4

Ivashka (BIE) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Monfils (FRA, n°2) - Bye