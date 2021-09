ATP - Sofia : Monfils en quarts sans jouer

Une semaine après sa belle semaine messine, revoici Gaël Monfils en quarts de finale. Cette fois, c'est à Sofia que le numéro 1 français battu en Moselle aux portes de la finale par l'Espagnol Pablo Carreno Busta fait des siennes. Il faut dire que son adversaire en huitièmes de finale ce jeudi Ilya Ivashka lui a grandement facilité la tâche en ne se présentant pas sur le court. Le Biélorusse a déclaré forfait à quelques heures de ce match contre le numéro 20 mondial, programmé dans l'après-midi et qui devait marquer les retrouvailles entre les deux joueurs pour la revanche des Jeux de Tokyo après la défaite (en trois sets) de Monfils du 25 juillet dernier dès le premier tour du tournoi olympique. Des retrouvailles qui attendront donc, Ivashka ayant été contraint de renoncer pour ce deuxième match face au Français en deux mois après celui des JO. "La Monf'", qui regrettera peut-être de ne pas avoir pu prendre sa revanche, n'en demandait pas tant, néanmoins. Avec un match en moins dans les jambes par rapport à son futur adversaire, il peut donc se projeter vers son quart de finale contre l'Italien Gianluca Mager, bourreau au premier tour d'un autre Français Adrian Mannarino et 78eme au classement. En cas de victoire, Monfils, comme à Metz la semaine dernière, fera partie du dernier carré.

De Minaur à la porte

Alex De Minaur, contrairement à notre représentant le mieux classé à l'ATP, ne fera pas partie des quarts de finaliste. Incapable de remporter deux matchs de suite depuis son titre à Eastbourne, sur gazon en juin dernier, l'Australien, sorti d'entrée à Wimbledon et à l'US Open notamment, est une nouvelle fois retombé dans ses travers, ce jeudi en huitièmes de finale face à l'Américain Marcos Giron. Malgré une belle prestation d'ensemble, le 26eme mondial et tête de série numéro 3 du tournoi bulgare s'est incliné dans les deux jeux décisifs de cette rencontre que le 67eme au classement a remportée en deux sets (7-6, 7-6) et un peu plus de deux heures de jeu (2h03). Dans la deuxième manche, De Minaur avait réussi le premier break, mais il n'est pas parvenu à le conserver et, dans le tie-break qui a suivi, l'Australien qui a également remporté le tournoi d'Antalya cette saison n'a pas pesé lourd (7-2, quand il avait perdu le premier 7-5). Giron sera opposé à l'Australien John Millman, venu à bout dans la souffrance jeudi (5-7, 7-6, 6-3, 2h23 de jeu) de l'Ukrainien Marchenko (151eme mondial), passé par les qualifications et tout près de signer l'un des plus beaux exploits de sa carrière.



SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

Tenant du titre : Jannik Sinner (ITA)



Quarts de finale

Sinner (ITA, n°1) ou Gerasimov (BIE, Q) - Duckworth (AUS) ou Paire (FRA)

Majchrzak (POL, LL) - Djere (SER) ou Krajinovic (SER, n°5)

Millman (AUS) - Giron (USA)

Mager (ITA) - Monfils (FRA, n°2)



Huitièmes de finale

Sinner (ITA, n°1) - Gerasimov (BIE, Q)

Duckworth (AUS) - Paire (FRA)

Majchrzak (POL, LL) bat Kuzmanov (BUL, WC) : 7-5, 6-1

Djere (SER) - Krajinovic (SER, n°5)



Millman (AUS) bat Marchenko (UKR, Q) : 5-7, 7-6 (0), 6-3

Giron (USA) bat De Minaur (AUS, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (2)

Mager (ITA) bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°2) bat Ivashka (BIE) : forfait



1er tour

Sinner (ITA, n°1) - Bye

Gerasimov (BIE, Q) bat Pospisil (CAN) : 5-7, 7-6 (8), 6-3

Duckworth (AUS) bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-4

Paire (FRA) bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 6-4, 7-5



Majchrzak (POL, LL) - Bye

Kuzmanov (BUL, WC) bat Musetti (ITA) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3

Djere (SER) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (5), 6-3

Krajinovic (SER, n°5) bat Lazarov (BUL, WC) : 6-0, 6-3



Millman (AUS) bat M.Ymer (SUE) : 6-2, 6-4

Marchenko (UKR, Q) bat Seppi (ITA, Q) : 6-4, 6-2

Giron (USA) bat Munar (ESP) : 6-7 (2), 6-1, 6-4

De Minaur (AUS, n°3) - Bye



Mager (ITA) bat Mannarino (FRA, n°6) : 6-3, 6-2

Kecmanovic (SER) bat Andreev (BUL, WC) : 7-6 (7), 6-4

Ivashka (BIE) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3

Monfils (FRA, n°2) - Bye