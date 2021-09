ATP - Sofia : La belle perf' de Paire

That was an electric match.⚡️



The 2019 Lyon Open champion @benoitpaire battles past Davidovich Fokina 6-4, 7-5 and punches a ticket to the second round.#SofiaOpen2021 pic.twitter.com/yTy87MkljV

— Tennis Channel (@TennisChannel) September 27, 2021

SOFIA (Bulgarie, ATP 250, dur indoor, 389 270€)

1er tour

Paire (FRA)

Mannarino (FRA), n°6)

Monfils (FRA, n°2)

Eliminé d'entrée à l'US Open et à Nur-Sultan, Benoit Paire a retrouvé le goût de la victoire ce lundi, au premier tour du tournoi ATP 250 de Sofia. Le Français, 49eme jouer mondial, s'est offert le scalp de la tête de série n°7, Alejandro Davidovich Fokina, classé six rangs devant lui. Il s'est imposé 6-4, 7-5 en 1h36 dans la salle bulgare, en servant notamment 11 aces.L'Espagnol a effacé l'un de ses breaks de retard (5-3), mais pas deux, et le premier set est donc allé dans la poche du Français. La deuxième manche a été plus riche en rebondissements, avec deux breaks de chaque côté jusqu'à 4-4, puis Paire, qui avait manqué deux balles de break à 5-5, en a encore manqué trois à 5-5, mais la sixième a été la bonne. Il a réussi à prendre le service adverse et à conclure sans trembler sur sa mise en jeu. Benoit Paire défiera en huitièmes de finale Emil Ruusuvuori ou celui qui vient de perdre en finale à Nur-Sultan, James Duckworth.- ByeGerasimov (BIE, Q) - Pospisil (CAN)Ruusuvuori (FIN) - Duckworth (AUS)bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 6-4, 7-5- ByeKuzmanov (BUL, WC) - Musetti (ITA)Maetinez (ESP, Q) - Djere (SER)Lazarov (BUL, WC) - Krajinovic (SER, n°5)Millman (AUS) - M.Ymer (SUE)Seppi (ITA, Q) - Marchenko (UKR, Q)Munar (ESP) - Giron (USA)- Bye- Mager (ITA)Kecmanovic (SER) - Andreev (BUL, WC)Ivashka (BIE) - Andujar (ESP)- Bye