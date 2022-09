ATP - Sofia : Humbert gagne de nouveau sur le grand circuit

Rune et Otte solides

Enfin une victoire sur le circuit ATP pour Ugo Humbert ! Incapable de gagner un match sur le circuit principal depuis le deuxième tour de Wimbledon, le Français de 24 ans a renoué avec la victoire, ce mardi du côté de Sofia. Retombé au 110eme rang mondial (il a même été 157eme le 18 juillet), le Messin est contraint d'arpenter le circuit Challenger (trois demi-finales et une victoire à Rennes durant l'été) ou de passer par les qualifications, comme cela a été le cas en Bulgarie.La plupart des jeux ont été longs lors de cette rencontre, et après avoir été mené 3-0 d'entrée, Humbert a égalisé à 3-3, puis a empoché le premier set au tie-break (7-4) en gagnant les cinq derniers points. Dans le deuxième, le Messin a encore été breaké d'entrée (2-4), mais il a fini très fort en remportant les quatre derniers jeux, et donc le match ! Voilà une victoire qui lui permet de grimper virtuellement au 104eme rang mondial, avant un huitième de finale jouable, contre Struff ou Lajovic.Deux têtes de série ont également franchi le premier tour ce mardi. A commencer par le n°5, Holger Rune, qui s'est débarrassé de Tim van Rijthoven en deux tie-breaks : 7-2 puis 8-6, en sauvant une balle de set à 6-5 dans le jeu décisif de la deuxième manche. Ca passe aussi pour Oscar Otte (n°8), tombeur du qualifié suédois Dragos Madaras sur le score de 6-3, 6-2,