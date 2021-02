ATP - Singapour : Grande première pour Popyrin

First ATP Tour title ✔



Il n'était même pas tête de série cette semaine à Singapour, mais au final, c'est bien lui qui a soulevé le trophée ! Après avoir battu l'Américain Eubanks, le Bulgare Andreev, l'Australien Ebden et le Croate Cilic, Alexei Popyrin a dominé Alexander Bublik ce dimanche pour remporter le premier tournoi ATP de sa carrière.Auteur de 11 aces, Popyrin n'a été breaké qu'une seule fois dans ce match, à 2-2 dans le premier set, ce qui lui a fait perdre la manche. Mais Bublik n'a pas eu d'autre occasion de lui prendre son service ensuite. Pire encore, le Kazakh a complètement craqué, encaissant un 6-0 dans la deuxième manche sans inscrire le moindre point sur le service adverse, puis a tenu jusqu'à 2-2 dans la troisième avant d'encaisser les quatre dernières jeux du match. Pour la première finale de sa carrière, Popyrin inscrit donc son nom au palmarès du tournoi de Singapour, qui a fait son retour au calendrier ATP après 22 ans d'absence. Cette victoire va lui permettre de gagner 32 places et ainsi grimper au meilleur classement de sa carrière lundi : 82eme. Bublik va également atteindre son meilleur classement, en prenant la 43eme place.bat Bublik (KAZ, n°4) : 4-6, 6-0, 6-2bat Albot (MOL, n°6) : 2-6, 6-3, 6-4bat Cilic (CRO, n°3) : 7-6(5), 7-6(2)bat Mannarino (FRA, n°1) : 6-3, 6-4bat Nishioka (JAP, n°5) : 6-3, 6-2bat Kwon (CdS, n°8) : 6-2, 2-6, 7-5bat Ebden (AUS, WC) : 6-4, 7-6 (7)bat Marcora (ITA) : 6-3, 7-5bat Hanfmann (ALL) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-3bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-2, 6-2bat Cressy (USA) : 6-4, 6-2bat Uchiyama (JAP) : 6-3, 6-4bat Daniel (JAP) : 7-5, 6-4bat Andreev (BUL, WC) : 6-1, 5-7, 6-3bat Millman (AUS, n°2) : 6-4, 6-1- Byebat Gulbis (LET) : 7-5, 6-4bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-4bat Smith (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 6-1- Byebat Mochizuki (JAP, WC) : 6-0, 6-4bat Jung (TAI) : 7-6 (4), 6-2bat Mmoh (USA) : 6-2, 3-6, 6-3bat Kwiatkowski (USA, Q) : 4-6, 6-3, 6-4bat Polmans (AUS) : 6-4, 2-6, 6-4bat Ramanathan (IND) : 6-3, 6-7 (3), 6-3- Byebat Harris (AFS, n°7) : 1-6, 6-3, 6-4bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Bhambri (IND) : 6-3, 7-6 (3)- Bye