ATP : Singapour et Marbella ajoutés au calendrier

Budapest déménage à Belgrade, Houston disparaît

The ATP has issued updates to the 2021 ATP Tour calendar alongside measures to create increased playing opportunities.

— ATP Tour (@atptour) January 20, 2021

Deux petits nouveaux, un déménagement et une disparition.et il faut bien dire qu'elle ne manque pas de piquant. Toujours dans ce sens de permettre aux joueurs du circuit de ne pas se retrouver au repos forcé en dépit de la situation sanitaire et de disposer du maximum de rendez-vous pour ne pas manquer de compétition,Le premier se déroulera du 22 au 28 février, soit juste après l'Open d'Australie et en même temps que les tournois de Montpellier et Cordoba. Le second, quant à lui, aura lieu du 5 au 11 avril au sortir du Masters 1000 de Miami. Contrairement au rendez-vous floridien, organisé sur dur, il se disputera toutefois sur terre battue.L'autre originalité de cette mise à jour concerne le tournoi de Budapest., du 19 au 25 avril, où le frère de Novak Djokovic Djordje Djokovic, directeur du tournoi, vivra sa deuxième expérience du genre.Ce dernier, remplacé précisément par Marbella, est annulé. Dubaï, qui pourrait constituer le deuxième tournoi disputé par Roger Federer après Doha, fait, en revanche, partie des bien lotis de cette mise à jour. Le tournoi, qui présente habituellement un tableau de 32 joueurs, mettra ainsi à l'affiche en 2021 48 engagés. Cordoba, Santiago et Buenos Aires verront eux aussi leur capacité élargie, mais uniquement pour les qualifications.