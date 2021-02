ATP - Singapour : Déception pour Mannarino

Déception pour Adrian Mannarino. Alors qu'il était la tête de série n°1 du tournoi de Singapour, le n°35 mondial a été éliminé dès les quarts de finale par le n°76, Radu Albot. Le Moldave, que Mannarino avait battu en quarts de finale à Sofia en novembre dernier, s'est imposé sur le score de 6-3, 6-4 en 1h36. Auteur de 5 aces et 77% de premières balles au total, il a remporté la première manche en breakant à 4-3 sur sa deuxième occasion, avant de conclure sur un jeu blanc. Dans la deuxième, il a rapidement mené 4-0 puis s'est procuré quatre balles de match à 5-1, sur le service du Français. Mais Mannarino les a sauvées, puis en a sauvé une cinquième sur le jeu suivant, avant de breaker est revenir à 5-3, puis 5-4. Cependant, Albot n'a pas tremblé au moment de conclure à 5-4, et a converti sa sixième balle de match. C'est donc lui qui affrontera le Kazakh Bublik ou le Japonais Nishioka pour une place en finale.



SINGAPOUR (ATP 250, dur intérieur, 361 800€)

1ere édition



Quarts de finale

Albot (MOL, n°6) bat Mannarino (FRA, n°1) : 6-3, 6-4

Bublik (KAZ, n°4) - Nishioka (JAP, n°5)

Kwon (CdS, n°8) - Cilic (CRO, n°3)

Popyrin (AUS) bat Ebden (AUS, WC) : 6-4, 7-6 (7)



Huitièmes de finale

Mannarino (FRA, n°1) bat Marcora (ITA) : 6-3, 7-5

Albot (MOL, n°6) bat Hanfmann (ALL) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-3

Bublik (KAZ, n°4) bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-2, 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Cressy (USA) : 6-4, 6-2



Kwon (CdS, n°8) bat Uchiyama (JAP) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO, n°3) bat Daniel (JAP) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Andreev (BUL, WC) : 6-1, 5-7, 6-3

Ebden (AUS, WC) bat Millman (AUS, n°2) : 6-4, 6-1



1er tour

Mannarino (FRA, n°1) – Bye

Marcora (ITA) bat Gulbis (LET) : 7-5, 6-4

Hanfmann (ALL) bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-4

Albot (MOL, n°6) bat Smith (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 6-1



Bublik (KAZ, n°4) – Bye

Celikbilek (TUR, Q) bat Mochizuki (JAP, WC) : 6-0, 6-4

Cressy (USA) bat Jung (TAI) : 7-6 (4), 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Mmoh (USA) : 6-2, 3-6, 6-3



Kwon (CdS, n°8) bat Kwiatkowski (USA, Q) : 4-6, 6-3, 6-4

Uchiyama (JAP) bat Polmans (AUS) : 6-4, 2-6, 6-4

Daniel (JAP) bat Ramanathan (IND) : 6-3, 6-7 (3), 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Andreev (BUL, WC) bat Harris (AFS, n°7) : 1-6, 6-3, 6-4

Popyrin (AUS) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Ebden (AUS, WC) bat Bhambri (IND) : 6-3, 7-6 (3)

Millman (AUS, n°2) - Bye