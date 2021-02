ATP - Singapour : Cilic se qualifie pour les quarts de finale

Marin Cilic n'est pas tombé dans le piège. Exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°3, le Croate a parfaitement négocié son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Singapour, sur dur intérieur. En huitièmes de finale, le 44eme joueur mondial a disposé du Japonais Taro Daniel, 120eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-4) et 1h42 de jeu. Ça passe également pour le Kazakhe Alexander Bublik, 46eme joueur mondial et tête de série n°4, qui a disposé du Turc Altug Celikbilek, 302eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-2, 6-2) et 54 petites minutes de jeu, pour le Japonais Yoshihito Nishioka, 61eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a éliminé l'Américain Maxime Cressy, 156eme joueur mondial, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h23 de jeu et pour le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 81eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a éliminé l'Américain Thai Son Kwiatkowski, 219eme joueur mondial et issu des qualifications, en trois manches (4-6, 6-3, 6-4) et 2h11 de jeu.



SINGAPOUR (ATP 250, dur intérieur, 361 800€)

1ere édition



Huitièmes de finale

Mannarino (FRA, n°1) - Marcora (ITA)

Hanfmann (ALL) - Albot (MOL, n°6)

Bublik (KAZ, n°4) bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-2, 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Cressy (USA) : 6-4, 6-2



Kwon (CdS, n°8) - Uchiyama (JAP)

Cilic (CRO, n°3) bat Daniel (JAP) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Andreev (BUL, WC) : 6-1, 5-7, 6-3

Ebden (AUS, WC) - Millman (AUS, n°2)



1er tour

Mannarino (FRA, n°1) – Bye

Marcora (ITA) bat Gulbis (LET) : 7-5, 6-4

Hanfmann (ALL) bat Duckworth (AUS) : 6-2, 6-4

Albot (MOL, n°6) bat Smith (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 6-1



Bublik (KAZ, n°4) – Bye

Celikbilek (TUR, Q) bat Mochizuki (JAP, WC) : 6-0, 6-4

Cressy (USA) bat Jung (TAI) : 7-6 (4), 6-2

Nishioka (JAP, n°5) bat Mmoh (USA) : 6-2, 3-6, 6-3



Kwon (CdS, n°8) bat Kwiatkowski (USA, Q) : 4-6, 6-3, 6-4

Uchiyama (JAP) bat Polmans (AUS) : 6-4, 2-6, 6-4

Daniel (JAP) bat Ramanathan (IND) : 6-3, 6-7 (3), 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Andreev (BUL, WC) bat Harris (AFS, n°7) : 1-6, 6-3, 6-4

Popyrin (AUS) bat Eubanks (USA, Q) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Ebden (AUS, WC) bat Bhambri (IND) : 6-3, 7-6 (3)

Millman (AUS, n°2) - Bye