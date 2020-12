ATP : Simple amende avec sursis pour Querrey

ATP Concludes Querrey Investigation



Read More ➡️ https://t.co/l7PtMo35Pw

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) December 30, 2020

Querrey peut faire appel

Sam Querrey peut souffler. Quelques semaines après avoir fait parler de lui hors des courts, l'Américain connait sa sanction. En effet,« L’enquête a examiné toutes les circonstances entourant l’incident et a conclu que la conduite de M. Querrey était contraire à l’intégrité du jeu en vertu de la disposition relative aux infractions majeures du joueur dans le code de conduite de l’ATP. (...) Compte tenu des nombreuses années de bonne réputation de M. Querrey auprès de l'ATP et d'autres facteurs atténuants,», peut-on notamment lire dans le communiqué de l'ATP sur le sujet.Pour rappel, contrôlé positif au coronavirus avant le tournoi de Saint-Pétersbourg en Russie, Querrey avait alors fui au plus vite le pays avec sa femme et son fils d'à peine un an sans prévenir personne. Pour cela, l'Américain avait commandé un jet privé et créé du même coup la polémique par son attitude en allant à l'encontre du protocole sanitaire mis en place à l'époque pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. D'après Ben Rothenberg, journaliste au New York Times, l'actuel 53eme au classement ATP avait alors réagi de la sorteAlors qu'il semblait risquer gros à l'époque suite à cette affaire, Querrey s'en sort donc relativement bien.