ATP - Séoul : Norrie et Brooksby s'affronteront en quarts

Quatre jours après avoir terminé la Laver Cup à Londres, où son équipe européenne s'est inclinée face à l'équipe Monde, Cameron Norrie faisait ses débuts ce jeudi à Séoul, le tournoi ATP 250 dont il est la tête de série n°2. Exempté de premier tour, le Britannique était opposé au Japonais Kaichi Uchida en huitièmes, et cela a été une formalité pour lui, avec une victoire 6-2, 6-2 en 1h02. Norrie a servi 8 aces et 76% de premières balles, et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service adverse à 2-2 et 4-2 dans le premier set et à 1-1 et 4-2 dans le deuxième, et le voici donc en quarts de finale (avec 45 points supplémentaires dans la course au Masters, lui qui est 11eme à la Race) où il défiera Jenson Brooksby.Après avoir remporté le premier set grâce à un break à 2-1, il a vu son adversaire revenir de 1-3 à 3-3 dans le deuxième, mais lui a immédiatement repris son service (4-3) avant de conclure sans trembler. Norrie et Brooksby s'étaient affrontés lors du dernier Indian Wells, et le Britannique s'était imposé en deux sets.