ATP - Séoul : Nishioka s'offre Shapovalov et un deuxième titre

Il n'était clairement pas favori. Et pourtant, le Japonais Yoshihito Nishioka, 56eme joueur mondial, a remporté le tournoi ATP 250 de Séoul en Corée du Sud, sur dur, après sa victoire, en finale, contre le Canadien Denis Shapovalov, 24eme joueur mondial et tête de série n°4, en deux manches (6-4, 7-6 (5)) et 1h56 de jeu. Dans la première manche, à 2-1, le Japonais s'est alors procuré trois balles de break, avant d'en sauver trois, à son tour, à 3-3. Finalement, au meilleur des moments, soit à 5-4, Yoshihito Nishioka a alors fait le break, pour s'offrir cette première manche (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une balle de break sauvée d'entrée, le moins bien classé des deux en a alors obtenu une à son tour dans la foulée. Mais juste après, soit à 1-1, le 56eme joueur mondial a fini par perdre son service le premier.

Nishioka va connaître son meilleur classement

Avant d'égaliser à 3-3, à sa troisième opportunité. Les deux joueurs se sont donc ensuite dirigés vers un tie-break. Un jeu décisif que le Japonais a alors parfaitement maîtrisé, pour aller chercher la victoire et le titre, sur sa deuxième balle de match (7-6 (5)). Denis Shapovalov (23 ans) disputait sa cinquième finale, sa première en 2022. Mais il devra patienter avant de pouvoir remporter un deuxième titre, après celui de l'édition 2019 du tournoi ATP 250 de Stockholm. Le numéro deux canadien, ancien numéro dix mondial, va progresser de deux positions pour retrouver la 22eme place. De son côté, Yoshihito Nishioka disputait sa quatrième finale, la deuxième cette année après celle de l'édition 2022 du tournoi ATP 500 de Washington aux Etats-Unis. Le Japonais remporte ainsi son deuxième titre, après celui de l'édition 2018 du tournoi ATP 250 de Shenzhen en Chine. Le numéro un dans la hiérarchie de son pays, âgé de 27 ans, va connaître son meilleur classement, à savoir la 41eme place mondiale.