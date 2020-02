Thiago Monteiro tient son rang ! Le Brésilien, 88eme joueur mondial et tête de série n°8 du tournoi sur terre battue de Santiago du Chili, a fait respecter la hiérarchie en disposant de l'Argentin Leonardo Mayer (111eme) pour rallier les huitièmes de finale. Il a tout de même eu besoin de trois sets et 2h32 de jeu pour l'emporter 6-7, 6-3, 6-4. Monteiro n'a pas été breaké lors de ce match, malgré les cinq occasions de son adversaire. Écrasé 7-0 dans le tie-break du premier set, il a bien réagi en remportant les deux suivants, avec un break à 4-3 dans le deuxième et 1-1 dans le troisième. Prochain adversaire : l'Espagnol Carballes Baena.

Delbonis et Londero tiennent leur rang aussi

Ça passe aussi pour la tête de série n°7, Federico Delbonis. L'Argentin, 85eme joueur mondial, s'est défait du qualifié slovaque Martin Klizan sur le score de 6-1, 7-6 en 1h37. Breaké d'entrée de match, l'Argentin a répondu de la meilleure des manières en remportant six jeux de suite. Dans le deuxième, c'est lui qui a breaké en premier (2-0), mais Klizan est revenu à 2-2, a manqué trois balles de set à 6-5, avant de s'incliner au tie-break (7-5). Delbonis sera opposé au tour suivant à l'Italien Caruso. Juan Londero, tête de série n°5 du tournoi chilien, a aussi franchi ce premier tour en deux sets, contre son compatriote Federico Coria (le frère de Guillermo, finaliste de Roland-Garros 2004) : 6-4, 6-2 en 1h15. Londero a breaké à 3-3 pour remporter le premier set, puis a mené 3-0 dans le deuxième, avant de perdre l'un de ses breaks d'avance (3-2), mais finalement sans conséquence. Il affrontera l'invité brésilien Seyboth Wild pour une place en quarts.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 556 843€)

Première édition



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)

Seyboth Wild (BRE, WC) - Londero (ARG, n°5)

Cuevas (URU, n°4) - Olivo (ARG, Q)

Barrios Vera (CHI, WC) - Dellien (BOL, n°6)



Monteiro (BRE, n°8) - Carballes Baena (ESP)

Varillas (PER, LL) - Ramos-Viñolas (ESP, n°3)

Delbonis (ARG, n°7) - Caruso (ITA)

Tabilo (CHI, WC) - Ruud (NOR, n°2)





1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Martin (SLQ) : 2-6, 7-6 (5), 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 3-6, 6-1

Londero (ARG, n°5) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2



Cuevas (URU, n°4) - Bye

Olivo (ARG, Q) bat P.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-4

Barrios Vera (CHI, WC) bat Taberner (ESP, Q) : 4-6, 6-4, 6-2

Dellien (BOL, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-3, 1-6, 6-3



Monteiro (BRE, n°8) bat Mayer (ARG) : 6-7 (0), 6-3, 6-4

Carballes Baena (ESP) bat Munar (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4

Varillas (PER, LL) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) - Bye



Delbonis (ARG, n°7) bat Klizan (SLQ, Q) : 6-1, 7-6 (5)

Caruso (ITA) bat Kovalik (SLQ) : 6-2, 6-3

Tabilo (CHI, WC) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-4

Ruud (NOR, n°2) - Bye