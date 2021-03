ATP - Santiago : Djere cale en quarts de finale, Delbonis au rendez-vous

Federico Delbonis n’est pas tombé dans le piège. Alors que Benoît Paire a chuté face à Holger Rune pour son entrée en lice dans le tournoi ATP de Santiago, l’Argentin a su maîtriser la fougue du Norvégien et rallier les demi-finales dans la capitale chilienne. Après avoir manqué trois opportunités de break dans le quatrième jeu, le 86eme mondial est parvenu à ses fins deux jeux plus tard, prenant un avantage qui s’est avéré décisif dans un premier set conclu sur un jeu blanc. Si le scenario de la deuxième manche a démarré de manière identique, Holger Rune a su réagir au break de son adversaire et revenir immédiatement à hauteur avant de craquer. En effet, alors qu’il menait trois jeux à deux après avoir remporté son service, le Norvégien a perdu quatre jeux consécutifs et le match (6-3, 6-3 en 1h07’). Pour une place en finale, Federico Delbonis devra affronter son compatriote Facundo Bagnis. Ce dernier a mis fin au parcours de la tête de série numéro 4 Laslo Djere. Pourtant, avec un break très tôt dans le match, le Serbe a fait la course en tête en remportant le premier set. Mais, après avoir manqué le coche d’entrée de deuxième manche, le 57eme mondial a perdu son service dans le sixième jeu et n’a pas su empêcher Facundo Bagnis de revenir à une manche partout. Le 118eme mondial a confirmé avoir pris l’ascendant avec une balle de break très tôt dans la dernière manche avant de prendre le service de Laslo Djere dans la foulée. Ce dernier, sans solution, a vu le match prendre fin sur sa propre mise en jeu (4-6, 6-3, 6-3 en 2h04’).



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



Quarts de finale

Garin (CHI, n°1) - Varillas (PER, Q)

Galan (COL) - Carballes Baena (ESP)

Bagnis (ARG) bat Djere (SER, n°4) : 4-6, 6-3, 6-3

Delbonis (ARG, n°8) bat Rune (DAN, Q) : 6-3, 6-3



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-2, 6-2

Varillas (PER, Q) bat Coria (ARG, n°7) : 6-4, 7-6 (2)

Galan (COL) bat Andujar (ESP, n°3) : 6-1, 7-6 (7)

Carballes Baena (ESP) bat J.M.Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 6-0



Bagnis (ARG) bat Tiafoe (USA, n°5) : 7-6 (3), 7-6 (2)

Djere (SER, n°4) bat P.Sousa (POR) : 5-7, 7-5, 6-3

Delbonis (ARG, n°8) bat Martin (SLQ) : 6-0, 6-3

Rune (DAN, Q) bat Paire (FRA, n°2) : 6-2, 6-3



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI, Q) bat Kovalik (SLQ) : 6-1, 0-6, 6-4

Varillas (PER, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-4, 6-1

Coria (ARG, n°7) bat Mager (ITA) : 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) bat Altmaier (ALL) : 7-6 (2), 3-6, 7-5

J.M.Cerundolo (ARG, WC) bat Lama (CHI, WC) : 7-5, 6-2

Carballes Baena (ESP) bat Caruso (ITA, n°6) : 6-4, 7-6



Tiafoe (USA, n°5) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (7)

Bagnis (ARG) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3

P.Sousa (POR) bat L.Mayer (ARG) : 6-2, 6-4

Djere (SER, n°4) - Bye



Delbonis (ARG, n°8) bat Munar (ESP) : 6-4, 6-7 (5), 6-4

Martin (SLQ) bat F.Cerundolo (ARG) : 6-1, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Baez (ARG, Q) : 6-3, 6-2

Paire (FRA, n°2) - Bye