ATP - Santiago : Deuxième finale en 2020 pour Casper Ruud

Casper Ruud est en grande forme sur terre battue en 2020. Vainqueur du tournoi de Buenos Aires à la mi-février, le Norvégien s’est offert une deuxième finale cette saison. En demi-finale du tournoi ATP de Santiago du Chili, le 38eme joueur mondial et tête de série numéro 2 a pris le meilleur sur l’Espagnol Albert Ramos-Viñolas, tête de série numéro 3, en deux manches. Si la première a été très accrochée et conclue sur un jeu décisif, Casper Ruud a su enchaîner cinq jeux de suite pour sceller le sort de la deuxième et s’imposer (7-6, 6-2 en 1h53’). Il retrouvera Thiago Seyboth Wild ou Renzo Olivo ce dimanche pour le titre.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 556 843€)

Première édition



Demi-finales

Seyboth Wild (BRE, WC) - Olivo (ARG, Q)

Ruud (NOR, n°2) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°3) : 7-6 (5), 6-2



Quarts de finale

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Garin (CHI, n°1) : 7-6 (1) abandon

Olivo (ARG, Q) bat Dellien (BOL, n°6) : 3-6, 7-6 (5), 7-5

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) bat Monteiro (BRE, n°8) : 6-4, 6-4

Ruud (NOR, n°2) bat Delbonis (ARG, n°7) : 7-5, 7-5



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-2, 0-6, 7-6 (4)

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Londero (ARG, n°5) : 7-6 (7), 6-4

Olivo (ARG, Q) bat Cuevas (URU, n°4) : 5-7, 7-6 (5), 7-6 (8)

Dellien (BOL, n°6) bat Barrios Vera (CHI, WC) : 6-3, 7-6 (2)



Monteiro (BRE, n°8) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) bat Varillas (PER, LL) : 7-6 (3), 6-2

Delbonis (ARG, n°7) bat Caruso (ITA) : 7-6 (1), 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Tabilo (CHI, WC) : 6-4, 7-5



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Martin (SLQ) : 2-6, 7-6 (5), 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 3-6, 6-1

Londero (ARG, n°5) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-2



Cuevas (URU, n°4) - Bye

Olivo (ARG, Q) bat P.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-4

Barrios Vera (CHI, WC) bat Taberner (ESP, Q) : 4-6, 6-4, 6-2

Dellien (BOL, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-3, 1-6, 6-3



Monteiro (BRE, n°8) bat Mayer (ARG) : 6-7 (0), 6-3, 6-4

Carballes Baena (ESP) bat Munar (ESP) : 6-4, 4-6, 6-4

Varillas (PER, LL) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) - Bye



Delbonis (ARG, n°7) bat Klizan (SLQ, Q) : 6-1, 7-6 (5)

Caruso (ITA) bat Kovalik (SLQ) : 6-2, 6-3

Tabilo (CHI, WC) bat Lorenzi (ITA) : 6-3, 6-4

Ruud (NOR, n°2) - Bye