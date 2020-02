C'est parti pour la première édition du tournoi ATP sur terre battue de Santiago du Chili, et Hugo Dellien restera le premier joueur à avoir remporté un match du tableau principal dans la capitale chilienne. Tête de série n°6, il a battu en trois sets le demi-finaliste de Roland-Garros 2018 Marco Cecchinato, retombé à la 112eme place mondiale et qui encaisse sa cinquième défaite d'affilée. Dellien s'est imposé 6-3, 1-6, 6-3 en 1h44. Malgré les 10 aces de l'Italien, il a réussi à le breaker deux fois : à 1-0 dans le premier set et 2-1 dans le troisième, ce qui lui a permis de l'emporter. Cecchinato avait en revanche déroulé dans la deuxième manche, avec deux breaks au compteur. Le Bolivien défiera au tour suivant l'invité chilien Barrios Vera ou le qualifié espagnol Taberner.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 556 843€)

Première édition



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Martin (SLQ) - Davidovich Fokina (ESP)

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Bagnis (ARG) : 6-1, 3-6, 6-1

Coria (ARG) - Londero (ARG, n°5)



Cuevas (URU, n°4) - Bye

Olivo (ARG, Q) - P.Sousa (POR)

Barrios Vera (CHI, WC) - Taberner (ESP, Q)

Dellien (BOL, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 6-3, 1-6, 6-3



Monteiro (BRE, n°8) - Mayer (ARG)

Carballes Baena (ESP) - Munar (ESP)

Horansky (SLQ, Q) - Varillas (PER, LL)

Ramos-Viñolas (ESP, n°3) - Bye



Delbonis (ARG, n°7) - Klizan (SLQ, Q)

Kovalik (SLQ) - Caruso (ITA)

Lorenzi (ITA) - Tabilo (CHI, WC)

Ruud (NOR, n°2) - Bye