ATP - Santiago : Bagnis au rendez-vous

Eliminé au premier tour à Cordoba, Buenos Aires et Rio de Janeiro, Facundo Bagnis (31 ans, 74eme) vivait jusque-là une tournée sud-américaine sur terre battue catastrophique. Mais il a enfin retrouvé le sourire, du côté de Santiago, au Chili, avec une victoire sur le Brésilien Bernabe Zapata Miralles (119eme) au premier tour. L'Argentin l'a emporté 6-3, 6-0 en 1h02, en se montrant extrêmement solide au service, avec 81% de premières balles, trois jeux blancs et aucune balle de break à défendre. Il a pris le service adverse à 1-0 dans le premier set et 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième pour décrocher cette première victoire depuis le 4 janvier. Prochain adversaire : le Bolivien Dellien ou le Chilien Lama.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Olivo (ARG, Q) - Tabilo (CHI)

Rune (DAN) - Pucinelli de Almeida (BRE, Q)

Cecchinato (ITA) - Kecmanovic (SER, n°6)



Martinez (ESP, n°4) - Bye

Galan (COL) - Munar (ESP)

Kicker (ARG, LL) - Seyboth Wild (BRE, WC)

Hanfmann (ALL, PR) - Coria (ARG, n°5)



Baez (ARG, n°7) - Varillas (PER)

Londero (ARG, Q) bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5

Jarry (CHI, WC) - Monteiro (BRE)

Bye - Delbonis (ARG, n°3)



Bagnis (ARG, n°8) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0

Dellien (BOL) - Lama (CHI, Q)

Taberner (ESP) - JM.Cerundolo (ARG)

Bye - Ramos-Vinolas (ESP, n°2)