ATP - Santiago : Baez encore en quarts

A 21 ans, Sebastian Baez est en train de réussir une belle tournée sud-américaine sur terre battue. L'Argentin, 78eme mondial, va en effet disputer son deuxième quart de finale en trois semaines, à Santiago, après avoir déjà atteint ce stade à Cordoba. Tête de série n°7 au Chili, il a dominé son compatriote Juan Londero (139eme) ce mercredi en huitièmes, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h24. Si le score laisse apparaitre une victoire assez facile pour le jeune Argentin, cela n'a pourtant pas été le cas, puisqu'il a perdu quatre fois son service. Les deux joueurs ont en effet connu beaucoup de difficultés sur leur mise en jeu, mais Baez a eu le dernier mot en breakant à 4-3 dans le premier set et à 5-3 dans le deuxième, sauvant une balle de débreak dans ce dernier jeu capital. Grâce à cette victoire, l'Argentin va probablement décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi. Il affrontera Federico Delbonis ou Thiago Monteiro au tour suivant.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue extérieure, 482 527€)

Tenant du titre : Cristian Garin (CHI)



Huitièmes de finale

Garin (CHI, n°1) - Tabilo (CHI)

Pucinelli de Almeida (BRE, Q) - Kecmanovic (SER, n°6)

Martinez (ESP, n°4) - Munar (ESP)

Seyboth Wild (BRE, WC) - Hanfmann (ALL, PR)



Baez (ARG, n°7) bat Londero (ARG, Q) : 6-3 6-3

Monteiro (BRE) - Delbonis (ARG, n°3)

Bagnis (ARG, n°8) - Dellien (BOL)

Taberner (ESP) - Ramos-Vinolas (ESP, n°2)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Tabilo (CHI) bat Olivo (ARG, Q) : 6-1, 6-3

Pucinelli de Almeida (BRE, Q) bat Rune (DAN) : 6-4, 6-4

Kecmanovic (SER, n°6) bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1



Martinez (ESP, n°4) - Bye

Munar (ESP) bat Galan (COL) : 6-1, 6-3

Seyboth Wild (BRE, WC) bat Kicker (ARG, LL) : 6-4, 3-6, 6-4

Hanfmann (ALL, PR) bat Coria (ARG, n°5) : 3-6, 6-2, 6-4



Baez (ARG, n°7) bat Varillas (PER) : 6-4, 6-4

Londero (ARG, Q) bat Etcheverry (ARG) : 4-6, 6-4, 7-5

Monteiro (BRE) bat Jarry (CHI, WC) : 7-6 (9), 6-4

Delbonis (ARG, n°3) - Bye



Bagnis (ARG, n°8) bat Zapata Miralles (ESP) : 6-3, 6-0

Dellien (BOL) bat Lama (CHI, Q) : 6-3, 6-4

Taberner (ESP) bat JM.Cerundolo (ARG) : 6-2, 7-5

Ramos-Vinolas (ESP, n°2) - Bye