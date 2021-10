Casper Ruud et Cameron Norrie disputaient tous les deux leur cinquième finale de la saison, ce dimanche lors du tout nouveau tournoi de San Diego, ajouté au calendrier ATP pour permettre aux joueurs de préparer le Masters 1000 d'Indian Wells qui débutera au milieu de cette semaine. Et il n'y a pas eu photo entre le n°10 mondial, qui avait remporté ses quatre premières finales de 2021, et le n°28, qui n'en avait gagné qu'une. Le Norvégien s'est imposé 6-0, 6-2 face au Britannique, en seulement 62 minutes. Pour la première confrontation entre les deux hommes, Ruud a livré le match parfait. Auteur d'un ace, aucune double-faute et 66% de premières balles, il n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Et il s'est montré on ne peut plus efficace sur le service adverse, en breakant Norrie cinq fois en six occasions : à 1-0, 3-0 et 5-0 dans le premier set et à 3-2 et 5-2 dans le deuxième.

Ruud plus que que jamais en route pour le Masters

Après ses victoires sur la terre battue de Buenos Aires en 2020, et Genève, Bastad, Gstaad et Kitzbühel en 2021, Casper Ruud remporte donc son tout premier tournoi ATP sur dur et se place parmi les outsiders du Masters 1000 d'Indian Wells. Toujours n°10 mondial, le Norvégien occupe ce lundi la huitième place à la Race (sachant que le septième, Rafael Nadal, ne rejouera pas cette saison) et a donc de belles chances de participer au Masters de Turin en fin de saison.



Simply sensational 👏

🇳🇴 @CasperRuud98 becomes the first man to win FIVE tour-level titles in 2021 after claiming the #SanDiegoOpen title 🏆 pic.twitter.com/ye4NDiXnmc



— ATP Tour (@atptour) October 4, 2021

SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Finale



Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

