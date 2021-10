ATP - San Diego : Rublev domine Schwartzman et affrontera Norrie en demi-finales

Andrey Rublev sera bien au rendez-vous des demi-finales à San Diego. Tête de série numéro 1 du tournoi, le Russe a dominé Diego Schwartzman en deux manches. L’Argentin a totalement manqué son entame de match, se retrouvant breaké dès le premier jeu. Andrey Rublev a conclu la première manche par une série de quatre jeux remportés consécutivement, non sans avoir écarté une balle de débreak. Le deux joueurs ont multiplié les occasions de prendre le service de l’autre durant les cinq premiers jeux de la deuxième manche. C’est finalement Andrey Rublev qui a su en convertir une en premier… pour être immédiatement imité par Diego Schwartzman. Toutefois, après avoir manqué une nouvelle opportunité, l’Argentin a concédé le match sur son service (6-1, 7-5 en 1h53’). Pour une place en finale, Andrey Rublev affrontera Cameron Norrie. Le Britannique a déjoué les pronostics lors de son duel face à Denis Shapovalov, tête de série numéro 4 du tournoi. Après cinq premiers jeux sans relief, le Canadien a eu la première balle de break du match mais n’a pas su la convertir. Dans la foulée, le 28eme joueur mondial n’a pas hésité et a pris deux fois de suite le service de son adversaire pour empocher le premier set. Denis Shapovalov a ensuite tenu tête au Britannique mais ce dernier a fini par prendre l’ascendant dans les échanges. Remportant cinq jeux de suite et terminant sur un jeu blanc, Cameron Norrie a validé son billet pour le dernier carré de manière expéditive (6-3, 6-1 en 1h07’).



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



Demi-finales

Rublev (RUS, n°1) - Norrie (GBR)

Karatsev (RUS) ou Dimitrov (BUL) - Sonego (ITA, n°9) ou Ruud (NOR, n°2)



Quarts de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Schwartzman (ARG, n°6) : 6-1, 7-5

Norrie (GBR) bat Shapovalov (CAN, n°4) : 6-3, 6-1

Karatsev (RUS) - Dimitrov (BUL)

Sonego (ITA, n°9) - Ruud (NOR, n°2)



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Nakashima (USA, WC) : 6-2, 6-1

Schwartzman (ARG, n°6) bat Harris (AFS) : 4-6, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°4) bat Fritz (USA) : 7-6 (7), 6-2

Norrie (GBR) bat Evans (GBR, n°8) : 7-6 (3), 6-3



Karatsev (RUS) bat Hurkacz (POL, n°5) : 5-7, 6-4, 6-2

Dimitrov (BUL) - Homgren (DAN, LL) : 6-1, 6-1

Sonego (ITA, n°9) bat Korda (USA) : 6-4, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-4



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Evans (GBR, n°8) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (11), 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bolt (AUS, Q) : 7-6 (2), 6-1

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye