ATP - San Diego : Nakashima ajoute Fognini à son tableau de chasse

Rublev est prévenu



Brandon Nakashima 😮

Quality win at home for the American 👏 #SanDiegoOpen pic.twitter.com/UiPNa9GEsd



— ATP Tour (@atptour) September 28, 2021

SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

1er tour

A seulement 20 ans, le jeune Américain avait assurément été l'une des révélations de l'été. Parvenu en finale à Los Cabos (défaite contre Cameron Norrie) fin juillet puis Atlanta (battu par John Isner) début août alors qu'il ne faisait même pas encore partie à l'époque des cent premiers mondiaux, avec au passage des victoires contre Isner, Sam Querrey ou encore Milos Raonic, le joueur né d'un père d'origine japonaise et d'une mère vietnamienne était quelque peu rentré dans le rang lors de la suite de la tournée américaine, avec une élimination d'entrée à Cincinnati puis une sortie prématurée également à l'US Open (défaite au deuxième tour contre le Slovaque Molcan, 119eme au classement) malgré un nouvel exploit d'entrée, aux dépens d'Isner.Mal embarqué après avoir perdu le premier set (7-6 au jeu décisif) face à celui qui était encore numéro 9 mondial il y a deux ans avant de plonger à la 31eme place, Nakashima n'a pas perdu pied pour autant. Et après avoir balayé l'Italien dans la deuxième manche (6-1 en 31 minutes) pour revenir à hauteur du vainqueur sur le Rocher en 2019, l'Américain a encore eu le dernier mot, dans une dernière manche que "Fogna" avait pourtant mieux démarrée en breakant d'entrée le 83eme au classement. Ce dernier, après avoir laissé filer deux balles de match, a pris une dernière fois la mise en jeu de l'Italien, à 6-5, et validé ainsi son billet pour le deuxième tour de ce tournoi qui fête sa première édition et auquel Nakashima a été invité par les organisateurs.Fognini, qui restait sur une sortie d'entrée à l'US Open, reste, lui, à quai.Les deux hommes se sont imposés en deux sets, respectivement face à l'Italien Salvatore Caruso (6-4, 7-6) et à l'Argentin Federico Delbonis (6-1, 7-5). Fritz sera opposé au prochain tour à Denis Shapovalov, tandis que Karatsev pourrait retrouver Hubert Hurkacz, l'homme qui ne perd jamais en finale (quatre victoires en quatre situations) et qui a remporté le week-end dernier le tournoi de Metz.- Byebat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5Harris (AFS) - Eubanks (USA, Q)Gaio (POR, Q) - Schwartzman (ARG, n°6)- Byebat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)Koepfer (ALL) - Norrie (GBR)Kwon (CdS) - Evans (GBR, n°8)Hurkacz (POL, n°5) - Bolt (AUS, Q)bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5Fucsovics (HUN) - Dimitrov (BUL)- ByeSonego (ITA, n°9) - Basilashvili (GEO)Korda (USA) - Paul (USA)Nishikori (JAP, WC) - Murray (GBR, WC)- Bye