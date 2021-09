Andy Murray enchaîne bien. Pour son entrée en lice au tournoi ATP 250 de San Diego aux Etats-Unis, sur dur extérieur, le Britannique, 109eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, aurait dû rencontrer le Japonais Kei Nishikori, lui aussi bénéficiaire d'une wild card. Finalement, c'est l'Américain Denis Kudla, 94eme joueur mondial et lucky loser, qui s'est dressé face à lui. Et ce dernier a été sèchement battu en deux manches (6-3, 6-2) et 1h10 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les sept premiers jeux, jusqu'à ce que le Britannique mène alors 4-3. A ce moment-là, au plus mauvais des moments, l'Américain a perdu son service, puis le set dans la foulée (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Denis Kudla a, cette fois, tenu quatre petits jeux, malgré une première balle de break sauvée d'entrée. A 2-2, le mieux classé des deux a de nouveau craqué, cédant les quatre derniers jeux de cette rencontre, dont ses deux derniers services. Andy Murray n'en demandait pas tant, lui qui a conclu sur sa deuxième balle de match (6-2).

Schwartzman et Sonego ne tremblent pas

La transition Metz - San Diego a été plus facile pour Lorenzo Sonego que pour Nikoloz Basilashvili. L'Italien avait été éliminé en huitièmes de finale en Lorraine et le Géorgien en quarts, et c'est Sonego, tête de série n°9 en Californie, qui s'est imposé 6-3, 6-4 en 1h20 en ouverture du programme ce mardi. Auteur de 12 aces, il a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire et lui a pris son service à 4-3 dans le premier set et 0-0 dans le deuxième. L'Italien affrontera un Américain pour une place en quarts : Sebastian Korda, tombeur de Tommy Paul en trois sets. Ça passe également pour l'Argentin Diego Schwartzman, 15eme joueur mondial et tête de série n°6, et pour le Bulgare Grigor Dimitrov, 29eme joueur mondial, qui ont éliminé respectivement l'Italien Federico Gaio, 154eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux sets (6-2, 6-3) et 1h27 de jeu, et le Hongrois Marton Fucsovics, 41eme joueur mondial, en trois manches (6-3, 1-6, 7-5) et 2h09 de jeu.



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Kwon (CdS) - Evans (GBR, n°8)



Hurkacz (POL, n°5) - Bolt (AUS, Q)

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye