Karatsev stoppe Hurkacz, Dimitrov profite du forfait d'Auger-Aliassime

La belle série d'Hubert Hurkacz est terminée. Le Polonais titré dimanche dernier à Metz et remonté en douzième position à l'ATP, à une place de son meilleur classement en carrière, ne remportera pas son deuxième tournoi consécutif, cette semaine en Californie. La faute à Aslan Karatsev, vainqueur en trois sets jeudi soir (5-7, 6-4, 6-2, 2h28 de jeu) de celui qui n'a toujours pas perdu en finale (quatre matchs, quatre victoires). Hurkacz, qui restait sur cinq matchs gagnés de rang, avait mieux démarré la rencontre que le Russe, mais après avoir remporté la première manche, il a lâché du lest pour le plus grand plaisir du 25eme mondial. Depuis sa défaite en finale à Belgrade du mois d'avril, Karatsev n'avait en effet plus atteint les quarts de finale. Vendredi, le surprenant demi-finaliste du dernier Open d'Australie sera opposé à Grigor Dimitrov. Le Bulgare aurait dû affronter Felix Auger-Aliassime, l'un des favoris du tournois, mais le jeune Canadien qui avait participé à la Laver Cup le week-end dernier a déclaré forfait. Le jeune Danois August Holmgren, promu lucky loser, l'a remplacé. Malheureusement pour le 901eme au classement, il n'a pas pesé lourd face au 29eme au classement. Dimitrov, probablement tout heureux d'éviter Auger-Aliassime, n'a laissé que deux jeux (victoire 6-1, 6-1 en 56 minutes de jeu) à son adversaire inattendu.

Sonego, Shapovalov et Ruud tiennent leur rang

Comme Karatsev et Dimitrov, Lorenzo Sonego, Denis Shapovalov et Casper Ruud seront présents en quarts de finale. Contrairement au Russe et au Bulgare, l'Italien, le Canadien et le Norvégien font partie des têtes de série de ce tournoi de San Diego qui en compte encore cinq en lice, avec également encore en course Andrey Rublev et Diego Schwartzman, qui seront opposés. Jeudi, Sonego (n°9), Ruud (n°2) et Shapovalov (n°4) ont de nouveau tenu leur rang, de surcroît sans trembler. Les deux premiers ont respectivement dominé en deux sets secs l'Américain Sebastian Korda (6-4, 6-3) et l'ancien numéro 1 mondial Andy Murray (7-5, 6-4), qui avait atteint les quarts de finale à Metz la semaine dernière. L'Italien et le Norvégien s'affronteront en quarts de finale. Shapovalov, lui, fera face à Norrie. Le Canadien s'est imposé en deux sets lui aussi (7-6, 6-2), face à l'Américain Taylor Fritz. Le 13eme mondial a balayé son adversaire dans le second set. En revanche, dans le premier, il a dû écarter six balles de set, dont quatre dans le seul jeu décisif, remporté finalement 9-7 par Shapovalov.

Norrie dompte Evans

Dan Evans n’est pas parvenu à faire respecter la hiérarchie. Dans un duel 100% britannique, la tête de série numéro 8 du tournoi ATP de San Diego s’est inclinée en deux manches face à son compatriote Cameron Norrie. Le 22eme mondial, après avoir fait le break d’entrée, a pourtant eu deux balles de première manche sans les convertir. Dans la foulée, le 28eme au classement ATP a recollé pour emmener son adversaire au jeu décisif. Un tiebreak rondement mené, avec un point pris sur le service de Dan Evans qui a permis à Cameron Norrie de faire la course en tête. L’entame de deuxième manche a été équilibrée mais le 28eme mondial a su saisir sa chance pour mener cinq jeux à trois puis conclure à sa troisième balle de match (7-6, 6-3 en 1h58’).



SAN DIEGO (Etats-Unis, ATP 250, dur extérieur, 564 627€)

Première édition



Quarts de finale

Rublev (RUS, n°1) - Schwartzman (ARG, n°6)

Shapovalov (CAN, n°4) - Norrie (GBR)

Karatsev (RUS) - Dimitrov (BUL)

Sonego (ITA, n°9) - Ruud (NOR, n°2)



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Nakashima (USA, WC) : 6-2, 6-1

Schwartzman (ARG, n°6) bat Harris (AFS) : 4-6, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°4) bat Fritz (USA) : 7-6 (7), 6-2

Norrie (GBR) bat Evans (GBR, n°8) : 7-6 (3), 6-3



Karatsev (RUS) bat Hurkacz (POL, n°5) : 5-7, 6-4, 6-2

Dimitrov (BUL) - Homgren (DAN, LL) : 6-1, 6-1

Sonego (ITA, n°9) bat Korda (USA) : 6-4, 6-3

Ruud (NOR, n°2) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-4



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) bat Fognini (ITA) : 6-7 (5), 6-1, 7-5

Harris (AFS) bat Eubanks (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Schwartzman (ARG, n°6) bat Gaio (ITA, Q) : 6-2, 6-3



Shapovalov (CAN, n°4) - Bye

Fritz (USA) bat Caruso (ITA, Q) : 6-4, 7-6 (2)

Norrie (GBR) bat Koepfer (ALL) : 6-2, 7-5

Evans (GBR, n°8) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (11), 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bolt (AUS, Q) : 7-6 (2), 6-1

Karatsev (RUS) bat Delbonis (ARG) : 6-1, 7-5

Dimitrov (BUL) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 1-6, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°9) bat Basilashvili (GEO) : 6-3, 6-4

Korda (USA) bat Paul (USA) : 6-3, 5-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2

Ruud (NOR, n°2) - Bye