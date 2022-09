ATP - San Diego : Giron et Nakashima s'affronteront en finale

Un Américain sera sacré à domicile. La finale de l'édition 2022 du tournoi ATP 250 de San Diego aux Etats-Unis, sur dur, opposera Marcos Giron à Brandon Nakashima. Marcos Giron, 58eme joueur mondial et tête de série n°3, a éliminé le Britannique Daniel Evans, 25eme joueur mondial et tête de série n°1, en deux manches (6-3, 7-5) et 1h47 de jeu. Dans la première manche, après quatre premiers jeux équilibrés, le Britannique s'est alors procuré trois balles de break le premier, à 2-2. Avant de perdre son service dans la foulée, malgré trois premières balles sauvées. Avec cet avantage en poche, l'Américain a ensuite conclu, sur un ultime jeu blanc (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueurs ont alors fait jeu égal pendant les dix premiers jeux. A 5-5, Daniel Evans a alors de nouveau craqué, cédant ainsi son ultime service. Dans la foulée, Marcos Giron ne s'est pas gêné pour conclure cette rencontre, sur sa deuxième balle de match (7-5).

Nakashima solide au service

De son côté, Brandon Nakashima, 69eme joueur mondial et tête de série n°5, a écarté l'Australien Christopher O'Connell, 130eme joueur mondial, en deux sets (6-4, 7-6 (3)) et 1h52 de jeu. Dans la première manche, l'Australien a perdu son service d'entrée, avant de gâcher deux opportunités de débreaker dans la foulée. Avec encore ce break d'avance, l'Américain est ensuite allé tout tranquillement empocher cette première manche (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueurs ne se sont guère livrés. A 2-2, Brandon Nakashima s'est procuré trois balles de break, puis deux autres à 4-4, mais sans réussite. Les deux hommes sont donc allés au tie-break, que le mieux classé des deux a aisément dominé jusqu'à conclure (7-6 (3)).