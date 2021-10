ATP - Saint-Pétersbourg : Tombeur de Fritz en finale, Cilic ajoute un 20eme titre à son palmarès

Treize ans après le premier remporté à New Haven en août 2008, Marin Cilic a atteint la barre des 20 titres sur le circuit ATP. Pour cela, le Croate a remporté son bras de fer face à Taylor Fritz lors de la finale du tournoi de Saint-Pétersbourg. Un combat long de plus de deux heures que le 35eme mondial a su bien démarrer avec le break dès le sixième jeu mais conclure la première manche a été plus compliqué que prévu. En effet, après avoir obtenu une première balle de set, Marin Cilic a vu Taylor Fritz effacer son jeu de service de retard puis revenir à cinq jeux partout. Le jeu décisif a vu l’Américain perdre quatre points sur son engagement au Croate, qui a alors fait la course en tête dans cette finale.

Cilic a fait le dos rond avant de frapper

Le deuxième set a été marqué par deux échanges de breaks avec Taylor Fritz qui a su répondre à chaque fois au jeu de service concédé précédemment. La tête de série numéro 5 à Saint-Pétersbourg, sans doute lassée de courir derrière au score, a su faire la différence au tout dernier moment pour égaliser à un manche partout. Un dernier set que l’Américain a parfaitement abordé, faisant le break en premier dans le quatrième jeu. Toutefois, Marin Cilic a immédiatement fait son retard avant de se montrer résistant. Le Croate a, en effet, dû écarter trois balles de break puis n’a pas tremblé quand il a eu l’occasion de prendre l’avantage. Servant alors pour le titre, le 35eme mondial n’a absolument pas tremblé, convertissant sa première balle de match (7-6, 4-6, 6-4 en 2h25’). Après Stuttgart en juin dernier, Marin Cilic remporte ainsi son deuxième titre en 2021 et prive Taylor Fritz d’un deuxième en carrière.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



Finale

Cilic (CRO) bat Fritz (USA, n°5) : 7-6 (3), 4-6, 6-4



Demi-finales

Cilic (CRO) bat Van de Zandschulp (PBS, Q) : 6-3, 6-3

Fritz (USA, n°5) bat Struff (ALL) : 5-7, 6-1, 6-3



Quarts de finale

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Rublev (RUS, n°1) : 6-3, 6-4

Cilic (CRO) bat Bautista Agut (ESP, n°3) : 6-4, 3-6, 6-3

Fritz (USA, n°5) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Struff (ALL) bat Shapovalov (CAN, n°2) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Rublev (RUS, n°1) bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-4

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Korda (USA, n°8) : 6-2, 7-5

Bautista Agut (ESP, n°3) bat McDonald (USA) : 6-3, 6-2

Cilic (CRO) bat Khachanov (RUS, n°6) : 6-4, 6-7 (1), 6-4



Fritz (USA, n°5) bat Paul (USA) : 7-6 (3), 6-4

Millman (AUS) bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-3, 6-2

Struff (ALL) bat Bublik (KAZ, n°7) : 6-4, 6-3

Shapovalov (CAN, n°2) bat Andujar (ESP) : 2-6, 6-3, 6-0



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Djere (SER) : 6-3, 6-2

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-4

Cilic (CRO) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 6-3

Khachanov (RUS, n°6) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Fritz (USA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-1, 6-4

Paul (USA) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-2

Millman (AUS) bat Oliel (ISR, WC) : 6-1, 6-1

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) bat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Struff (ALL) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3

Andujar (ESP) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-6 (1)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye