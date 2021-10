ATP - Saint-Pétersbourg : Fritz sur sa lancée

Back-to-back semi-finals for @Taylor_Fritz97

SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Taylor Fritz termine la saison très fort. Demi-finaliste lors de sa dernière apparition, il y a deux semaines à l'occasion du Masters 1000 d'Indian Wells, où il avait buté sur Nikoloz Basilashvili aux portes de la finale après avoir écarté de sa route plusieurs des favoris pour le titre (Alexander Zverev, Matteo Berrettini et Jannik Sinner),Tête de série numéro 5 du tournoi, qui en compte encore quatre au total,Le Californien, qui n'a toujours pas perdu le moindre set dans le tournoi cette semaine, s'est imposé en deux petits sets (6-4, 6-2 en 1h14 de jeu) face à celui qui avait créé l'une des sensations de la veille en éliminant l'un des prétendants au titre Aslan Karatsev. L'Allemand Jan-Lennard Struff ou le Canadien Denis Shapovalov, tête de série numéro 2, attendent maintenant Fritz, qui avait également atteint les demi-finales à Atlanta, Los Cabos, Cagliari et Doha cette saison.Rublev (RUS, n°1) - Van de Zandschulp (PBS, Q)Bautista Agut (ESP, n°3) - Cilic (CRO)bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2Struff (ALL) - Shapovalov (CAN, n°2)bat Ivashka (BIE) : 6-4, 6-4bat Korda (USA, n°8) : 6-2, 7-5bat McDonald (USA) : 6-3, 6-2bat Khachanov (RUS, n°6) : 6-4, 6-7 (1), 6-4bat Paul (USA) : 7-6 (3), 6-4bat Karatsev (RUS, n°4) : 6-3, 6-2bat Bublik (KAZ, n°7) : 6-4, 6-3bat Andujar (ESP) : 2-6, 6-3, 6-0- Byebat Djere (SER) : 6-3, 6-2bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-2bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5- Byebat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-4bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-2, 6-3bat: 6-3, 6-3bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-1, 6-4bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-2bat Oliel (ISR, WC) : 6-1, 6-1- Byebat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-6 (1)- Bye