En attendant éventuellement un carton plein, en cas de victoire de Karen Khachanov face à Adrian Mannarino mercredi, elles seront au moins sept têtes de série au deuxième tour du tournoi de Saint-Pétersbourg. Au lendemain de la qualification de Sebastian Korda (n°8) et Alexander Bublik (n°7), Taylor Fritz (n°5) a également validé son billet pour le deuxième tour et rejoint ainsi lui aussi Andrey Rublev (n°1), Denis Shapovalov (n°2), Roberto Bautista Agut (n°3) et Aslan Karatsev (n°4), tous exemptés de premier tour en Russie. Comme le jeune Américain, certes jamais tranquille lundi contre le Croate Serdarusic, et le Kazakh, Fritz n'a pas connu de difficulté pour se défaire mardi du Finlandais Emil Ruusuvuori, 72eme au classement. La rencontre a même donné lieu à une démonstration (6-1, 6-4 en 1h09 de jeu) de l'Américain. Et sans une réaction dans la deuxième manche du joueur issu des qualifications, le deuxième set, comme le premier, aurait été très nettement remporté par le 28eme au classement et surprenant demi-finaliste à Indian Wells il y a dix jours. Au deuxième tour, Fritz croisera la route de l'un de ses compatriotes Tommy Paul.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, ATP 250, dur indoor, 800 868€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Rublev (RUS, n°1) - Bye

Ivashka (BIE) bat Djere (SER) : 6-3, 6-2

Van de Zandschulp (PBS, Q) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Serdarusic (CRO, WC) : 7-6 (2), 7-5



Bautista Agut (ESP, n°3) - Bye

McDonald (USA) bat Gerasimov (BLR, Q) : 7-5, 6-4

Cilic (CRO) - Ramos-Viñolas (ESP)

Mannarino (FRA) - Khachanov (RUS, n°6)



Fritz (USA, n°5) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-1, 6-4

Paul (USA) bat Martinez (ESP) : 6-3, 6-2

Millman (AUS) bat Oliel (ISR, WC) : 6-1, 6-1

Karatsev (RUS, n°4) - Bye



Bublik (KAZ, n°7) bat Tiurnev (RUS, WC) : 6-3, 6-4

Struff (ALL) bat Duckworth (AUS) : 7-6 (3), 6-3

Andujar (ESP) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-6 (1)

Shapovalov (CAN, n°2) - Bye