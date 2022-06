ATP - 'S-Hertogenbosch : Van Rijthoven plus fort que Medvedev !

DREAM WEEK COMPLETE ✅



The moment dans la finale dames de ce tournoi de 'S-Hertogenbosch, remportée par Ekaterina Alexandrova au détriment d'Aryna Sabalenka, le fait de perdre le premier set a complètement fait craquer le joueur le mieux classé. Medvedev s'est fait breaker à 1-2 et 3-0 dans la deuxième manche, a sauvé une première balle de match à 5-1, et s'est finalement incliné 6-1, le Néerlandais finissant sur un jeu blanc, pour signer l'une des sensations de cette saison. Le protégé de Paul Haarhuis, ancien vainqueur de six tournois du Grand Chelem en double, sera 106eme mondial, avant d'aller disputer le Challenger d'Ilkley la semaine prochaine, puis les qualifications de Wimbledon, où il fera figure d'épouvantail, à coup sûr. Quant à Medvedev, toujours à la recherche d'une victoire depuis l'US Open 2021, il se consolera en redevenant n°1 mondial, puisque les points de Roland-Garros 2021 vont seulement être retirés ce lundi, et Novak Djokovic va donc en perdre 2000, pour devenir troisième, derrière le Russe et Alexander Zverev.

La cote était sûrement très élevée, mais l'improbable s'est tout de même réalisé ce dimanche en finale du tournoi de 'S-Hertogenbosch. Le 205eme joueur mondial Tim Van Rijthoven, invité par les organisateurs, a battu en finale le n°2, Daniil Medvedev, pour remporter le tout premier titre de sa carrière, en seulement une heure de jeu !Avant cette semaine, le natif de Roosendaal n'avait disputé que sept tournois ATP durant sa carrière (dont quatre à Rotterdam, et aucun sur gazon) et n'avait jamais remporté le moindre match dans le tableau principal. Mais sur le gazon de 'S-Hertogenbosch, il a vécu un tournoi de rêve, à l'image de sa finale. Auteur de 4 aces et 74% de premières balles tout au long de la rencontre, le joueur de 1,95m a breaké le premier (2-0) mais a immédiatement perdu son service (2-2), et après avoir manqué trois balles de 4-2, il a fini par prendre à nouveau le service du Russe à 4-4 pour empocher le set.