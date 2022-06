ATP - ’S-Hertogenbosch : Première finale pour van Rijthoven, tombeur d'Auger-Aliassime

The best week of his career 🤩 @timvanrijthoven is into his first tour-level final, he is past the 9th seed Auger-Aliassime 6-3 1-6 7-6@LibemaOpen | #LibemaOpen pic.twitter.com/LGiObID2vp

Van Rijthoven n’a pas craqué sous la pression

Tim van Rijthoven vit la plus belle semaine de sa carrière. Profitant d’une invitation pour intégrer le tableau d’un tournoi du circuit ATP pour la première fois, le Néerlandais disputera ce dimanche la finale à ’S-Hertogenbosch. En effet, le 205eme joueur mondial a créé la stupeur devant son public en dominant Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 2. Une rencontre qui a démarré avec deux joueurs solidement accrochés à leurs jeux de service. Toutefois, la première balle de break du match a été la bonne pour Tim van Rijthovenn ce qui lui a permis de mener cinq jeux à deux. Sans trembler, à sa première balle de set, le Néerlandais a conclu de manière autoritaire cette première manche en un peu plus d’une demi-heure. Mais il fallait craindre une réaction de Félix Auger-Aliassime et le numéro 9 mondial s’est très vite totalement relancé dans cette demi-finale. En effet, si les deux joueurs ont confortablement remporté leur premier engagement, la machine s’est enrayée pour Tim van Rijthoven.Convertissant deux de ses trois balles de break, Félix Auger-Aliassime a signé une série de cinq jeux remportés consécutivement pour revenir aisément à une manche partout et relancer le suspense. La dernière manche a vu les deux joueurs rivaliser mais, à deux reprises, c’est Tim van Rijthoven qui s’est offert trois occasions de prendre le service de la tête de série numéro 2. Le Canadien a fait preuve de résistance pour rester dans le match et emmener le Néerlandais dans un jeu décisif à plus d’un titre. Les deux joueurs ont fait jeu égal en début de tiebreak mais il n’a suffit que d’un point gagné sur service adverse pour faire la différence. A ce petit jeu, c’est Tim van Rijthoven qui a pris l’ascendant afin de s’offrir la bagatelle de trois balles de match. Si Félix Auger-Aliassime a écarté les deux premières sur son engagement, le Néerlandais a fini par avoir le dernier mot (6-3, 1-6, 7-6 en 2h05’) et va disputer ce dimanche sa toute première finale face à Adrian Mannarino ou Daniil Medvedev.