ATP - ’S-Hertogenbosch : Medvedev s'impose face à Simon

Gilles Simon n’a pas pu enchaîner. Alors qu’il a conclu son match du premier tour contre James Duckworth plus tôt dans la journée ce jeudi, le Français avait fort à faire contre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Une rencontre que le 134eme mondial, qui a dû s’extraire des qualifications pour intégrer le tableau principal, a mieux abordé que le Russe, dont c’était la première sortie sur gazon cette année. Après avoir bien abordé ses deux premiers jeux de service, Gilles Simon est allé chercher le break pour mener logiquement quatre jeux à un. Toutefois, au moment de conclure la première manche, le Niçois a perdu pied. En effet, après avoir manqué deux premières balles de set sur le service de Daniil Medvedev puis une troisième su son propre engagement, Gilles Simon a perdu son break de retard. Revenu à cinq jeux partout, celui qui sera numéro 1 mondial ce lundi a repris du poil de la bête. A la quatrième opportunité, le Russe a pris le service du Français avant de conclure le premier set su un jeu blanc.

Simon a résisté jusqu’au bout

Conscient que Gilles Simon avait une carte à jouer en raison de repères plus affirmés sur gazon, Daniil Medvedev a pris les choses en main à l’entame de la deuxième manche. Dès sa première balle de break, la tête de série numéro 1 du tournoi a pris le service du Tricolore pour mener trois jeux à un. La réaction du Niçois est venue dans le sixième jeu avec deux balles de débreak obtenues… mais malheureusement manquées. Daniil Medvedev s’est montré solide et aurait pu conclure le match sur le service de Gilles Simon mais ce dernier a écarté cette possibilité pour tenir son service puis manquer une opportunité de se relancer. Au moment de conclure, le Russe a dû s’y reprendre à six fois. Sur ses cinq premières balles de match obtenues sur son engagement, le numéro 2 mondial n’est pas parvenu à mettre un terme aux débats. Toutefois, la résistance de Gilles Simon a atteint ses limites et la septième a été la bonne pour Daniil Medvedev (7-5, 6-4 en 1h54’), qui retrouvera Ilya Ivashka pour une place en demi-finales.